Le GBPUSD s'apprécie à la suite de la publication des perspectives budgétaires britanniques par l'OBR.

L'Office for Budget Responsibility (OBR) a publié de manière inattendue sur son site web les perspectives économiques et budgétaires pour novembre 2025 avant l'annonce officielle du budget par la ministre des Finances Rachel Reeves, ce qui a semé la confusion sur les marchés. Les principales hypothèses présentées dans le rapport sont les suivantes : Hypothèses de l'OBR : aujourd'hui par rapport à auparavant L'OBR britannique prévoit un emprunt public de 138,3 milliards de livres sterling en 2025-2026 et de 117,7 milliards de livres sterling en 2026-2027.

Les prévisions de croissance de la productivité à moyen terme ont été revues à la baisse, passant de 1,3 % à 1,0 %, ce qui constitue un signal structurellement négatif pour le potentiel de croissance à long terme de l'économie.

Le gel des seuils d'imposition sur le revenu sera prolongé de 2028-2029 à 2030-2031. Selon l'OBR, cela devrait générer environ 8 milliards de livres sterling de recettes supplémentaires en 2029-2030, soit un an de plus que prévu initialement, ce qui poussera progressivement davantage de contribuables dans des tranches d'imposition plus élevées à mesure que les salaires augmenteront.

Les recettes supplémentaires provenant des augmentations d'impôts et des modifications fiscales devraient atteindre 26,1 milliards de livres sterling par an en 2029-2030, contre une charge fiscale moins élevée dans les perspectives de mars.

Les prévisions de croissance moyenne du PIB réel ont été revues à la baisse à environ 1,5 % par an, soit 0,3 point de pourcentage de moins que les projections de l'OBR en mars.

L'excédent budgétaire courant du secteur public pour 2029-2030 a été relevé à 21,7 milliards de livres sterling, contre 9,9 milliards prévus en mars. Cela peut sembler « positif », mais cet excédent est principalement obtenu grâce à des hausses d'impôts et au gel des seuils.

Une taxe kilométrique pour les voitures électriques sera introduite à partir de 2028 : 3 pence par mile pour les véhicules électriques à batterie (BEV) et 1,5 pence pour les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), indexée sur l'IPC, qui devrait devenir une nouvelle source de revenus importante.

Une restriction sur les avantages liés au « sacrifice salarial » : les cotisations de retraite supérieures à 2 000 livres sterling par an seront soumises à la NIC à partir d'avril 2029, ce qui augmentera effectivement la charge fiscale sur les cotisations plus élevées.

Une nouvelle taxe sur les propriétés coûteuses : une taxe d'habitation supplémentaire pour les maisons d'une valeur supérieure à 2 millions de livres sterling à partir de 2028, qui devrait générer environ 0,4 milliard de livres sterling par an. La livre sterling a chuté et les rendements des gilts britanniques ont augmenté après que les marchés ont réagi aux informations budgétaires et à l'augmentation prévue des emprunts publics. La paire GBPUSD est en hausse aujourd'hui. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."