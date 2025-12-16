- Les prix du WTI sont passés aujourd’hui sous la barre des 55 dollars le baril, atteignant leur niveau le plus bas depuis avril 2021.
- La pression sur les prix s’explique par des inquiétudes croissantes concernant un excédent d’offre record attendu en 2026.
- Par ailleurs, le marché intègre de plus en plus un scénario de paix en Ukraine, qui pourrait permettre une hausse des exportations de pétrole russe et accroître encore la disponibilité de cette matière première.
- Les prix du WTI sont passés aujourd’hui sous la barre des 55 dollars le baril, atteignant leur niveau le plus bas depuis avril 2021.
- La pression sur les prix s’explique par des inquiétudes croissantes concernant un excédent d’offre record attendu en 2026.
- Par ailleurs, le marché intègre de plus en plus un scénario de paix en Ukraine, qui pourrait permettre une hausse des exportations de pétrole russe et accroître encore la disponibilité de cette matière première.
Les prix du pétrole aux États-Unis sont passés aujourd’hui sous la barre des 55 dollars le baril, atteignant leur niveau le plus bas depuis avril 2021. Cette baisse intervient après la rupture des précédents plus bas enregistrés lors du « Liberation Day », lorsque Donald Trump avait annoncé des changements dans sa politique tarifaire. Le brut WTI a inscrit un plus bas journalier autour de 55,1 dollars, tandis que le Brent est passé sous 60 dollars le baril pour la première fois depuis mai.
La pression sur les prix provient de préoccupations croissantes concernant un excédent d’offre record en 2026. L’AIE l’estime à environ 4 millions de barils par jour, tandis que l’EIA anticipe un excédent moyen proche de 2 millions de barils par jour. Bien que ces prévisions divergent, elles pointent vers le plus important excédent depuis la pandémie, ce qui contraint les prix du pétrole à subir des décotes marquées. Certes, l’EIA a récemment relevé sa prévision du prix moyen du Brent en 2026 à environ 55 dollars le baril, mais, dans le même temps, l’agence a annoncé une refonte en profondeur de ses modèles de prévision de l’offre, de la demande et des prix, la première évolution majeure de ce type en 25 ans, dont la mise en œuvre complète est prévue pour 2027. Cela montre que même parmi les institutions spécialisées dans les marchés de l’énergie et du pétrole, les avis restent partagés quant aux perspectives de la matière première.
Par ailleurs, le marché intègre de plus en plus un scénario de paix en Ukraine, qui pourrait permettre une augmentation des exportations de pétrole russe et accroître encore la disponibilité de la matière première. Les négociations autour d’une éventuelle renonciation de Kiev à ses ambitions d’adhésion à l’OTAN en échange de garanties de sécurité solides alimentent les spéculations sur un accord potentiel. Le sentiment de marché est également pénalisé par des données faibles en provenance de la Chine, où la production industrielle est tombée à un plus bas de 15 mois et où les ventes au détail progressent à leur rythme le plus lent depuis décembre 2022, ce qui remet en cause la perspective d’achats massifs de pétrole par la Chine dans les prochains mois. Dans le même temps, le Venezuela fait face à des expéditions bloquées, à des remises de prix croissantes et à la pression de ses clients pour modifier les conditions des contrats spot, à la suite de la saisie récente par les États-Unis d’un tanker transportant du pétrole vénézuélien, compliquant davantage le tableau de l’offre. L’ensemble de ces facteurs a poussé les prix du pétrole à leurs niveaux les plus bas depuis 2021.
Source: xStation
Calendrier économique : ventes au détail au Canada ; données UoM aux États-Unis
Avant l'ouverture des marchés européens (19.12.2025)
Conférence de M. Ueda, gouverneur de la Banque du Japon (EN DIRECT)
BREAKING: Les ventes au détail britanniques inférieures aux attentes ; le GBPUSD recule légèrement
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."