Les prix du pétrole aux États-Unis sont passés aujourd’hui sous la barre des 55 dollars le baril, atteignant leur niveau le plus bas depuis avril 2021. Cette baisse intervient après la rupture des précédents plus bas enregistrés lors du « Liberation Day », lorsque Donald Trump avait annoncé des changements dans sa politique tarifaire. Le brut WTI a inscrit un plus bas journalier autour de 55,1 dollars, tandis que le Brent est passé sous 60 dollars le baril pour la première fois depuis mai.

La pression sur les prix provient de préoccupations croissantes concernant un excédent d’offre record en 2026. L’AIE l’estime à environ 4 millions de barils par jour, tandis que l’EIA anticipe un excédent moyen proche de 2 millions de barils par jour. Bien que ces prévisions divergent, elles pointent vers le plus important excédent depuis la pandémie, ce qui contraint les prix du pétrole à subir des décotes marquées. Certes, l’EIA a récemment relevé sa prévision du prix moyen du Brent en 2026 à environ 55 dollars le baril, mais, dans le même temps, l’agence a annoncé une refonte en profondeur de ses modèles de prévision de l’offre, de la demande et des prix, la première évolution majeure de ce type en 25 ans, dont la mise en œuvre complète est prévue pour 2027. Cela montre que même parmi les institutions spécialisées dans les marchés de l’énergie et du pétrole, les avis restent partagés quant aux perspectives de la matière première.

Par ailleurs, le marché intègre de plus en plus un scénario de paix en Ukraine, qui pourrait permettre une augmentation des exportations de pétrole russe et accroître encore la disponibilité de la matière première. Les négociations autour d’une éventuelle renonciation de Kiev à ses ambitions d’adhésion à l’OTAN en échange de garanties de sécurité solides alimentent les spéculations sur un accord potentiel. Le sentiment de marché est également pénalisé par des données faibles en provenance de la Chine, où la production industrielle est tombée à un plus bas de 15 mois et où les ventes au détail progressent à leur rythme le plus lent depuis décembre 2022, ce qui remet en cause la perspective d’achats massifs de pétrole par la Chine dans les prochains mois. Dans le même temps, le Venezuela fait face à des expéditions bloquées, à des remises de prix croissantes et à la pression de ses clients pour modifier les conditions des contrats spot, à la suite de la saisie récente par les États-Unis d’un tanker transportant du pétrole vénézuélien, compliquant davantage le tableau de l’offre. L’ensemble de ces facteurs a poussé les prix du pétrole à leurs niveaux les plus bas depuis 2021.