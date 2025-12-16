Points clés Le chiffre d’affaires progresse de 4,5 % à près de 5,3 milliards d’euros au premier semestre 2025/26.

Le résultat d’exploitation et le résultat net reculent, pénalisés par la pression concurrentielle et la hausse des coûts.

Colruyt Group est un acteur majeur de la distribution alimentaire en Belgique, où il occupe une position de leader avec ses enseignes Colruyt Meilleurs Prix, Okay, Spar et Comarché. Le groupe, qui emploie environ 33.000 collaborateurs, met en avant son rôle sociétal en proposant une offre abordable et de qualité, tant en magasin qu’en ligne, tout en poursuivant ses investissements dans la durabilité, l’innovation et l’efficacité opérationnelle. Résultats semestriels 2025/26 : croissance du chiffre d’affaires, recul de la rentabilité Au premier semestre de l’exercice 2025/26, Colruyt Group a enregistré un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros, en hausse de 4,5 % (+2,2 % à périmètre constant). Cette progression a notamment bénéficié de l’intégration de plusieurs acquisitions récentes, malgré une concurrence accrue sur le marché belge.

La marge brute s’est toutefois légèrement contractée, passant de 30,3 % à 30,1 %, sous l’effet de la forte pression sur les prix et des promotions. Dans le même temps, les coûts opérationnels ont augmenté, en particulier en raison de l’indexation automatique des salaires en Belgique.

Le résultat d’exploitation (EBIT) recule ainsi de 15,8 % à 213 millions d’euros, tandis que le résultat net des activités poursuivies diminue de 18,5 % à 161 millions d’euros, malgré un effet positif unique lié à la consolidation de Foodbag. Le groupe confirme néanmoins son ambition d’égaler, sur l’ensemble de l’exercice, le résultat opérationnel et le résultat net de l’exercice précédent.

