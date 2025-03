Le géant américain des grands magasins Macy's enregistre une nouvelle chute de 5 % 📉

Les actions de Macy's (M.US), l’un des plus grands magasins de détail aux États-Unis, enregistrent une nouvelle baisse de près de 5 % aujourd’hui, malgré un rebond généralisé des indices américains. L’entreprise a confirmé la fermeture de 150 magasins basés aux États-Unis en raison de la baisse des ventes, du changement de comportement des consommateurs et de l'impact perturbateur de la tendance croissante des achats en ligne. Les investisseurs craignent que le ralentissement économique déclenché par la politique tarifaire et la guerre commerciale n'accentue encore la pression sur les consommateurs, ce qui affecterait davantage les ventes de Macy's. L'action de Macy’s fait face à un examen plus attentif de la part des analystes, alors que les inquiétudes augmentent concernant ses résultats plus faibles que prévu et ses perspectives prudentes pour l'exercice fiscal 2025. TD Cowen a abaissé son objectif de prix pour le détaillant, passant de 16 à 14 dollars, citant des ventes comparables décevantes et des prévisions de bénéfices modérées. L’entreprise a enregistré une baisse de -1,1 % des ventes comparables, manquant l’estimation de -0,2 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En perspective, Macy’s prévoit que ses prévisions de bénéfices par action pour l’exercice 2025 soient inférieures de 7 % à la médiane des attentes des analystes, ce qui reflète un environnement de vente au détail difficile. L'entreprise prévoit que les ventes comparables (OLM comps) de ses magasins varieront entre -2,0 % et -0,5 % pour l'année, avec un premier trimestre particulièrement faible, où les ventes comparables devraient chuter entre -4,5 % et -2,5 %. La pression continue sur le trafic en magasin et le besoin de promotions agressives pour stimuler les conversions demeurent des préoccupations majeures pour les investisseurs. D'autres grandes firmes d'investissement ont également ajusté leurs objectifs de prix : Telsey Advisory Group a révisé son objectif à 15 $.

Citi et JPMorgan ont abaissé leurs objectifs à 14 $, JPMorgan dégradant également l'action de "Surpondérer" à "Neutre".

CFRA a adopté une position encore plus prudente, réduisant son objectif de prix à 13 $, tout en maintenant une note "Conserver", mettant en garde contre les défis structurels dans le secteur des grands magasins. Macy’s se trouve maintenant face à un chemin difficile, avec des analystes signalant des vents contraires à long terme dans le paysage du commerce de détail traditionnel et une concurrence croissante de l'e-commerce. Les investisseurs suivront de près la capacité de l’entreprise à gérer son inventaire, à maintenir ses marges et à naviguer dans les tendances de consommation en évolution dans les mois à venir. Macy's (M.US, intervalle D1) Actuellement, les actions de Macy's se trouvent à près de 25 % en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (ligne rouge), signalant une inversion de tendance baissière après le fort rebond de 2024, alimenté par les attentes d'un "atterrissage en douceur". Macy’s se négocie actuellement à un ratio C/B de 6x et offre un rendement en dividende substantiel de près de 5,5 %. Source: xStation5

