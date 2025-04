Le GOLD progresse de 1,5 % 📈

🔔 L'or à un record, alimenté par les craintes de récession et la guerre commerciale.

L'or atteint aujourd'hui de nouveaux sommets historiques, en hausse de plus de 1,5 % (après avoir gagné plus de 2 % à son plus haut), la demande pour le métal précieux restant très forte, soutenue par des fondamentaux solides. L'or vient de terminer sa meilleure semaine depuis 2020 et a déjà progressé de près de 25 % cette année. Par rapport aux plus bas de 2022, il a presque doublé de valeur. Les capitaux qui fuient les actifs risqués cherchent actuellement des « valeurs refuges », privilégiant de plus en plus l'or dans un contexte de perte de confiance dans la dette américaine. Les craintes d'un ralentissement économique aux États-Unis et les tensions commerciales mondiales soutiennent également l'or.

Les politiques imprévisibles de Donald Trump ont ébranlé les actifs mondiaux, tandis que l'affaiblissement de la demande de dette américaine semble compromettre le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. La performance décevante des bons du Trésor américain, qui n'ont pas réussi à servir de « valeur refuge » traditionnelle, incite les investisseurs à accroître leur exposition à l'or.

En outre, les perspectives incertaines de baisses des taux de la Réserve fédérale cette année, malgré un ralentissement économique prévu, encouragent à préférer l'or aux obligations.

La guerre commerciale en cours exacerbe les tensions géopolitiques et son issue finale reste incertaine, même s'il est presque certain que la croissance économique ralentira et que l'inflation augmentera. Dans un tel contexte, les investisseurs à long terme et les gestionnaires de capitaux, y compris les hedge funds, se tournent de plus en plus vers l'or, qui pourrait être le meilleur remède contre l'incertitude alimentée par les politiques de Donald Trump.

Les données américaines publiées aujourd'hui ont révélé une baisse mensuelle surprenante de l'inflation de l'IPP (ainsi qu'un taux annuel bien plus faible que prévu) et une forte chute de la confiance des consommateurs. La confiance des consommateurs américains a chuté en mars pour atteindre son plus bas niveau depuis 2022, l'indice des anticipations étant désormais encore plus bas que lors de la crise financière de 2008 et de la pandémie de COVID-19. Plus de 67 % des personnes interrogées s'attendent à une hausse du chômage, le chiffre le plus élevé depuis 2009. L'or profite de l'incertitude économique persistante.

OR (graphique journalier - J1)

L'or atteint de nouveaux sommets historiques au-dessus de 3 230 dollars l'once, soutenu par un dollar plus faible et par la performance décevante des bons du Trésor américain, qui n'ont pas réussi à servir de couverture contre la volatilité des marchés et les politiques de Donald Trump.

Source: xStation5