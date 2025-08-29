Le maïs progresse de 2 % alors que les prévisions issues de la tournée des cultures sont inférieures aux estimations de l'USDA ; les spéculateurs ajustent leurs positions.

Les contrats à terme sur le maïs CBOT (CORN) sont en hausse aujourd'hui, car la tournée des cultures de Pro Farmer prévoit une production inférieure aux estimations de l'USDA, avec des inquiétudes supplémentaires concernant les risques de maladies. Voici les points les plus importants du marché du maïs. Les contrats à terme sur le maïs de Chicago ont également clôturé en hausse hier, soutenus par de très fortes ventes à l'exportation. Pro Farmer estime la production de maïs américaine pour 2025/26 à 16,204 milliards de boisseaux, bien en dessous des 16,742 milliards de l'USDA.

Les fonds gérés ont réduit leurs positions courtes nettes à leur plus bas niveau en 12 semaines, soit 144 650 lots ; les positions acheteuses ont atteint leur plus haut niveau en 16 semaines.

L'USDA a indiqué que 71 % des cultures de maïs américaines étaient en bon ou excellent état, soit légèrement au-dessus des attentes du trade (70 %).

7 % des cultures de maïs sont arrivées à maturité, contre 10 % l'année dernière ; 44 % sont dentelées, ce qui correspond à la moyenne.

Les inspections hebdomadaires des exportations de maïs américain ont augmenté de 24 % pour atteindre 1,31 million de tonnes, principalement vers le Mexique et le Japon.

Le total des inspections des exportations pour 2024/25 s'élève désormais à 65,53 millions de tonnes, soit 28 % de plus que l'année dernière. La MFIG de Taïwan a lancé un appel d'offres pour un maximum de 65 000 tonnes de maïs provenant des États-Unis, d'Argentine, du Brésil ou d'Afrique du Sud.

La Russie a maintenu ses droits d'exportation sur le maïs à zéro ; l'indice FOB a légèrement augmenté pour atteindre 218,80 $/tonne. Maïs (intervalle D1) Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Rapport sur les engagements des traders (CoT CFTC) Fonds gérés (grands spéculateurs) Très forte augmentation des positions acheteuses : +27 500 contrats, le niveau le plus élevé en 16 semaines.

Les positions courtes sont restées pratiquement inchangées (-241), tandis que les écarts ont diminué (-5 900).

Les positions courtes nettes ont été réduites à leur plus bas niveau en 12 semaines, soit 144,7 k, marquant un net changement vers un sentiment moins négatif. Opérateurs commerciaux (producteurs/négociants) Augmentation significative des positions courtes : +43,5 k, servant de couverture contre d'éventuelles hausses de prix.

Les positions acheteuses commerciales ont augmenté de +15,9 k, mais l'ampleur des positions courtes continue de dominer.

Dans la pratique, les opérateurs commerciaux couvrent leur production tandis que les fonds réduisent leurs positions courtes et augmentent leurs positions longues. Résumé Les fonds gérés réduisent leur pessimisme antérieur, ce qui soutient techniquement les prix.

Les opérateurs commerciaux développent leurs couvertures courtes, ce qui indique que les producteurs considèrent la vigueur actuelle du marché comme une opportunité de garantir leurs ventes.

Le marché est dans une phase de tension : les fonds commencent à « jouer la carte longue » tandis que les opérateurs commerciaux augmentent la pression à la vente. Source: CFTC

