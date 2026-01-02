Résumé Quotidien: Les gains massifs des indices américains totalement effacés

Après un fort début de séance sur les indices américains , les gains se sont déjà entièrement effacés. Le S&P 500 recule de 0,1 % , le Nasdaq 100 cède 0,3 % , tandis que le Dow Jones n’affiche qu’une légère hausse de 0,2 % .

, les gains se sont déjà entièrement effacés. Le , le , tandis que le . La séance en Europe a en revanche présenté un tout autre visage, avec un début d’année positif pour les principaux indices européens . Le DAX allemand progresse de 0,14 % , le CAC 40 français gagne plus de 0,5 % , le FTSE 100 britannique avance de 0,2 % , et l’ IBEX 35 espagnol s’envole de plus de 1 % .

a en revanche présenté un tout autre visage, avec un . Le progresse de , le gagne plus de , le avance de , et l’ s’envole de plus de . Le PMI manufacturier américain est ressorti conforme aux attentes du marché et est resté au-dessus du seuil des 50 points , signalant la poursuite de l’expansion du secteur, bien que sur un rythme modéré. Dans le même temps, les données indiquent un léger ralentissement de la dynamique de croissance par rapport au mois précédent.

est ressorti et est resté , signalant la poursuite de l’expansion du secteur, bien que sur un rythme modéré. Dans le même temps, les données indiquent un par rapport au mois précédent. Le PMI manufacturier de la zone euro a en revanche déçu , confirmant la faiblesse persistante du secteur et une nouvelle contraction de l’activité sous le seuil des 50 points. L’ Allemagne s’est particulièrement mal comportée, tandis que de meilleures données dans certains pays n’ont pas suffi à améliorer le tableau d’ensemble. Cette publication inférieure aux attentes renforce les inquiétudes concernant le rythme de la reprise économique .

a en revanche , confirmant la et une sous le seuil des 50 points. L’ s’est particulièrement mal comportée, tandis que de meilleures données dans certains pays n’ont pas suffi à améliorer le tableau d’ensemble. Cette publication inférieure aux attentes . Sur le marché des changes , l’ euro s’affaiblit face aux principales devises mondiales . La paire EUR/USD recule de 0,3 % .

, l’ . La paire . Sur le marché des métaux précieux , les hausses dominent . L’ or progresse de 0,1 % à 4 310 USD , l’ argent gagne 1 % à 71,8 USD , le palladium avance de 2,4 % à 1 615 USD , et le platine mène la hausse avec un gain de 3,85 % à 2 120 USD . Ces évolutions reflètent un sentiment positif des investisseurs en ce début d’année 2026.

, les . L’ progresse de à , l’ gagne à , le avance de à , et le mène la hausse avec un gain de à . Ces évolutions reflètent un en ce début d’année 2026. Le début de l’année a également été très solide pour les cryptomonnaies , comme en témoignent des hausses marquées. Le bitcoin progresse de 1,7 % autour de 89 980 USD , tandis que l’ ethereum grimpe encore davantage, de 3,7 % à environ 3 110 USD .

, comme en témoignent des hausses marquées. Le progresse de autour de , tandis que l’ grimpe encore davantage, de à environ . Enfin, Tesla a annoncé avoir livré 418 227 véhicules au quatrième trimestre 2025, soit une baisse annuelle d’environ 15 à 16 %, un chiffre inférieur aux attentes du marché. Cette publication prolonge la tendance à l’affaiblissement des ventes automobiles, même si l’entreprise conserve une échelle de production mondiale élevée et affiche une croissance dans son segment de stockage d’énergie.

