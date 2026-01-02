📉 Les Perdants du Jour : OTLK, NOW, LVS (02.01.2026)

ServiceNow (NOW) subit une forte pression sectorielle, les valeurs logicielles étant globalement vendues dans un contexte de rotation hors de la tech.

Outlook Therapeutics (OTLK) s’effondre après l’annonce d’un refus d’approbation de la FDA pour son traitement ophtalmologique, remettant en question le calendrier réglementaire et les perspectives à court terme.

Las Vegas Sands Corp. (LVS) recule malgré une croissance solide des revenus du jeu à Macao, jugée insuffisante par rapport aux attentes du marché.

🧬 Santé / Biotechnologie Outlook Therapeutics (OTLK) (−61%) : le titre plonge après que la société a indiqué que la FDA ne comptait pas approuver sa demande de licence biologique pour ONS-5010/Lytenava, destiné au traitement de la dégénérescence maculaire humide liée à l’âge. Le régulateur demande des preuves supplémentaires d’efficacité, retardant potentiellement toute commercialisation. 💻 Technologie / Logiciels ServiceNow, Inc. (NOW) (−4%) : la valeur est pénalisée par une vague de ventes sur les logiciels, le secteur technologique affichant une sous-performance marquée en début de séance. D’autres acteurs comme Salesforce, Inc. (CRM) et HubSpot, Inc. (HUBS) ont également reculé. 🎰 Loisirs & Jeux Las Vegas Sands Corp. (LVS) (−1%) : le titre cède du terrain après la publication des chiffres de Macao. Les revenus du jeu ont progressé de 14,8% sur un an en décembre, en dessous des attentes des analystes, malgré une dynamique toujours positive. FAQ Q : Pourquoi Outlook Therapeutics chute-t-elle aujourd’hui ?

R : La société a annoncé que la FDA ne prévoyait pas d’approuver sa demande pour ONS-5010/Lytenava et réclame des données supplémentaires sur l’efficacité du traitement. Q : Pourquoi les valeurs logicielles reculent-elles aujourd’hui ?

R : Le secteur technologique est sous pression en raison d’une rotation de marché, entraînant des ventes sur plusieurs grands noms du logiciel. Q : Pourquoi Las Vegas Sands baisse malgré la hausse des revenus à Macao ?

R : Les revenus ont augmenté mais moins que prévu par le consensus, ce qui a déçu les investisseurs malgré une croissance annuelle solide.

