📉 Le NASDAQ 100 chute de 1,5 %

Le Nasdaq perd de son élan, entraîné à la baisse par la chute de 5,5 % de Nvidia et l'incertitude liée aux droits de douane 📉 Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 (NASDAQ 100) ont chuté de près de 1,5 % aujourd'hui, mettant fin à une série de trois jours de hausse, le géant des semi-conducteurs Nvidia ayant entraîné les actions technologiques à la baisse suite à des informations selon lesquelles la Chine mettrait en œuvre de nouvelles restrictions susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'activité du fabricant de puces. Nvidia, l'un des composants les plus importants de l'indice, a chuté de 5,5 % et a représenté à lui seul une part substantielle des pertes de la journée. L'US500 perd près de 0,9 %, tandis que l'US30 n'est que légèrement en baisse. Les règles énergétiques de la Chine visent Nvidia. Les BigTech américaines en baisse Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les actions de Nvidia ont chuté à 115 $ par action en milieu de journée après que le Financial Times a rapporté que Pékin a introduit de nouvelles exigences d'efficacité énergétique pour les centres de données qui interdiraient effectivement la puce H20 de la société sur le marché chinois. Le processeur H20, spécialement conçu pour se conformer aux contrôles d'exportation américains existants, ne répondrait pas à ces normes énergétiques plus strictes.

Cette évolution représente une menace importante pour les activités de Nvidia en Chine, qui représentent environ 17,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, soit environ 13 % des ventes totales de l'entreprise. Selon le FT, les régulateurs chinois encouragent activement les entreprises technologiques nationales à renoncer aux processeurs de Nvidia au profit d'alternatives qui satisfont aux nouvelles exigences.

La vente s'est étendue au-delà de Nvidia à l'ensemble du groupe des « Sept Magnifiques », qui a chuté collectivement de 1,5 %. Tesla a chuté de 4,8 %, portant ses pertes pour 2025 à 32,1 %, tandis que d'autres actions liées à l'IA, notamment Arista Networks ou Super Micro Computer (-7,3 %), ont également fortement baissé.

Par ailleurs, Donald Trump prévoit d'annoncer aujourd'hui des droits de douane sur les automobiles (ce qui n'était pas prévu à l'ordre du jour). Cela rend Wall Street encore plus incertain, car les semaines précédentes ont alimenté les spéculations sur un éventuel apaisement des « guerres commerciales » et une communication plus équilibrée de la Maison Blanche. US100 (intervalle D1) Le Nasdaq 100, représenté par le NASDAQ 100, est passé sous le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, indiquant que les haussiers n'ont pas réussi à maintenir cette zone de soutien. Les baissiers devraient maintenant viser le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %. Pour que la tendance haussière reprenne, les haussiers doivent rapidement reconquérir le niveau de 20 340. Le RSI reteste 48,5, un niveau qui a précédemment agi comme une résistance, tout en formant une divergence haussière avec un plus haut plus élevé. Pendant ce temps, la MACD commence à se rétrécir, signalant une prudence potentielle. Source : xStation  US100 (H1 interval) Sur l'intervalle horaire, nous pouvons voir que le volume des ventes est très élevé aujourd'hui, mais depuis le 10 mars 2025, nous avons constaté quelques autres baisses importantes du NASDAQ 100. Source: xStation5

