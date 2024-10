Le Nasdaq 100 chute de plus de 2 %. Quelles sont les raisons de cette vente massive ? 📉

Le Nasdaq 100 tombe sous la barre des 18 500 points.

Tesla efface les gains de la veille.

La vente d'actions par le PDG de Nvidia accentue les baisses de l'entreprise.  La session d'aujourd'hui reflète un sentiment fortement nĂ©gatif des investisseurs envers le segment technologique amĂ©ricain. Le Nasdaq 100 enregistre une baisse de plus de 2 %, avec des chutes importantes parmi les actions des grandes entreprises technologiques amĂ©ricaines. Toutes les entreprises du groupe dit des "sept magnifiques" sont en baisse aujourd'hui, menĂ©es par Tesla, qui chute de plus de 5 %. Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile   Le contrat US100 est en baisse d'environ 2,4 % aujourd'hui, passant sous la barrière psychologique des 18 500 points, renforcĂ©e par la zone de consolidation de mars et les plus bas locaux de mai. Les cotations ont rĂ©agi avec un rĂ©ajustement similaire Ă celui observĂ© après les donnĂ©es NFP de juillet, qui avaient provoquĂ© une chute encore plus importante, faisant passer le prix du contrat sous les 18 000 points. Les donnĂ©es d'aoĂ»t ne semblent pas aussi mauvaises que les prĂ©cĂ©dentes, ce qui pourrait limiter l'ampleur des baisses. Toutefois, en examinant les tendances gĂ©nĂ©rales du sentiment envers les entreprises technologiques, on observe un net recul par rapport Ă l'euphorie des investisseurs observĂ©e durant la première moitiĂ© de l'annĂ©e. Source : xStation Le fabricant amĂ©ricain de voitures Ă©lectriques, Tesla, a effacĂ© aujourd'hui les gains rĂ©alisĂ©s hier, après l'annonce de l'introduction prĂ©vue de la technologie FSD (Full Self Driving) en Europe et en Chine d'ici fin 2025. Le cours de l'action Tesla est sous pression depuis avril en raison des attentes des investisseurs concernant la prĂ©sentation de Robotaxi, considĂ©rĂ©e comme une Ă©tape clĂ© dans la transformation de Tesla en une entreprise davantage technologique que purement automobile, une vision chère Ă Elon Musk. Ainsi, les attentes autour de cette nouvelle technologie sont si Ă©levĂ©es que l'action a chutĂ© de près de 6 % en une seule sĂ©ance en juillet, simplement après des rumeurs sur un possible report de la prĂ©sentation de Robotaxi. Les investisseurs attendent dĂ©sormais avec incertitude la date du 10 octobre, lorsque Tesla devrait dĂ©voiler son nouveau produit. Avec des ratios cours/bĂ©nĂ©fices actuels (P/E) de 108,4x et un ratio prĂ©visionnel de 77,7x, qui tĂ©moignent d'Ă©normes attentes des investisseurs quant au potentiel de monĂ©tisation des technologies futures, l'action Tesla pourrait connaĂ®tre une volatilitĂ© accrue Ă l'approche de la journĂ©e clĂ© de prĂ©sentation. Il est Ă noter que pour l'instant, le consensus de marchĂ© anticipe un ralentissement significatif de la croissance des revenus en 2024 et 2025 (respectivement 2,8 % et 17 %), des chiffres qui contrastent avec une croissance annuelle moyenne de 34 % au cours des trois dernières annĂ©es. Ă€ court terme, la valorisation relative Ă©levĂ©e expose l'entreprise Ă des fluctuations importantes, bien que la perspective Ă long terme des nouvelles technologies puisse rĂ©vĂ©ler un potentiel latent d'amĂ©lioration des dynamiques financières. Nvidia connaĂ®t Ă©galement une forte baisse aujourd'hui, perdant près de 5 %. L'entreprise a dĂ©jĂ effacĂ© ses gains d'aoĂ»t et se rapproche du seuil psychologique des 100 dollars par action. Ce niveau a Ă©tĂ© atteint lors de l'ouverture des marchĂ©s après le rapport du premier trimestre 2024 en mai, moment oĂą l'entreprise a entamĂ© une nouvelle hausse vers des sommets historiques. Depuis, le cours de Nvidia n'est passĂ© sous cette barre qu'une seule fois, lors de la panique du marchĂ© au dĂ©but aoĂ»t, provoquĂ©e par les donnĂ©es NFP qui laissaient entrevoir une rĂ©cession potentielle. Les baisses actuelles de Nvidia sont aussi accentuĂ©es par les nouvelles concernant la vente d'actions par le PDG de l'entreprise. Depuis juin, Jensen Huang a vendu près de 5,3 millions d'actions en 120 000 tranches. Ces ventes suivent un plan automatique Ă©tabli en mars de cette annĂ©e, qui prĂ©voit la vente d'actions si certaines conditions de marchĂ©, comme le volume ou le prix, sont rĂ©unies.  Le cours de l'action Nvidia s'approche du seuil psychologique de 100 dollars. Source : xStation Les rĂ©sultats de Broadcom pèsent Ă©galement sur le sentiment envers les entreprises technologiques. Bien que les rĂ©sultats du deuxième trimestre ne soient pas mauvais, l'entreprise a déçu les investisseurs avec ses prĂ©visions pour 2024. Le marchĂ© perçoit l'augmentation des prĂ©visions de revenus liĂ©s Ă l'IA, qui passent de 11 Ă 12 milliards de dollars, comme un signe d'essoufflement du potentiel "latent" des entreprises liĂ©es Ă l'IA, qui leur permettait jusqu'alors de surpasser rĂ©gulièrement non seulement leurs rĂ©sultats prĂ©cĂ©dents, mais aussi les consensus du marchĂ©. Bien sĂ»r, les prĂ©visions d'une seule entreprise ne suffisent pas Ă tirer des conclusions gĂ©nĂ©rales sur l'ensemble du secteur. Cependant, les inquiĂ©tudes croissantes concernant l'avenir de l'un des principaux fabricants de microprocesseurs aux États-Unis se reflètent dans la baisse d'aujourd'hui. Toutefois, ce sentiment nĂ©gatif ne s'applique pas Ă toutes les entreprises technologiques. Samsara, une sociĂ©tĂ© qui combine des donnĂ©es d'opĂ©rations physiques avec ses outils IoT (Internet des objets), a prĂ©sentĂ© des rĂ©sultats financiers bien supĂ©rieurs aux attentes. Au deuxième trimestre 2024, l'entreprise a gĂ©nĂ©rĂ© des revenus de 300 millions de dollars, en hausse de 37 % en glissement annuel, et maintient une dynamique forte par rapport aux trimestres prĂ©cĂ©dents. Le bĂ©nĂ©fice ajustĂ© par action a atteint 0,05 dollar, soit cinq fois plus que les attentes du consensus. En consĂ©quence, l'action de l'entreprise est en hausse de plus de 15 % aujourd'hui. Â

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."