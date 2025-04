Le NASDAQ 100 progresse de 1,8 %.

🗽Le moral s'améliore à Wall Street alors que les marchés boursiers rebondissent après la chute d'hier, soutenus par la saison des résultats. Les contrats à terme sur indices boursiers américains rebondissent aujourd'hui après les baisses enregistrées hier, le NASDAQ 100 menant la danse avec une hausse de près de 1,8 %. Cette croissance est principalement tirée par les « Big Tech » américaines. Parmi celles-ci, Amazon (AMZN.US), Apple (AAPL.US) et Meta Platforms (META.US) affichent les meilleures performances. Cette hausse est également soutenue par les bons résultats des entreprises du secteur des logiciels et du divertissement, Netflix progressant de près de 6 % et atteignant de nouveaux sommets historiques. Les actions Tesla sont en hausse de près de 4 % avant la publication des résultats de la société aujourd'hui après la séance américaine.

La faiblesse de l'indice de la Fed de Richmond n'a pas découragé les investisseurs sur les marchés boursiers aujourd'hui, et les prévisions du Fonds monétaire international, qui a abaissé le PIB américain de cette année de 2,8 % à 1,7 % en glissement annuel, se sont avérées plus « modérées » que prévu. Plusieurs banques ont également souligné que Trump ne devrait pas licencier Jerome Powell, car cela déstabiliserait le système financier américain, ce dont le président est conscient.

Les gains sont principalement soutenus par les progrès communiqués par la Maison Blanche dans les négociations commerciales avec les partenaires auxquels les États-Unis ont imposé des droits de douane de rétorsion le jour de la fête de la libération. Selon le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Leavitt, l'équipe spéciale sur le commerce international a rencontré cette semaine des représentants de 34 pays, laissant entrevoir des accords presque prêts avec le Japon et l'Inde. Dans le même temps, le secrétaire américain au Trésor, Bessent, s'est dit confiant qu'un accord avec la Chine était toujours possible. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les résultats publiés aujourd'hui par des entreprises telles que 3M et GE Aerospace ont été meilleurs que prévu, ce qui a stimulé le moral des investisseurs sur le marché boursier américain, à l'exception du secteur de la défense, qui est le « grand perdant » de la journée. Les actions de Raytheon Technologies ont chuté de plus de 10 %, tandis que celles de Lockheed Martin et Northrop Grumman ont également enregistré une forte baisse. Les plus grandes entreprises du secteur américain de la défense ont déçu les investisseurs avec leurs résultats, et même si elles ont annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux prévisions, elles n'ont pas répondu aux attentes du marché. Source : xStation5

Le contrat à terme Nasdaq 100 est brièvement passé en territoire positif par rapport à la chute d'hier. Source : xStation5

