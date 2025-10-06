Le NATGAS progresse dans un contexte de prévisions météorologiques plus froides aux États-Unis📈Le pétrole proche de la zone de résistance

Points clés Le NATGAS progresse grâce aux prévisions météorologiques annonçant un refroidissement ; les prévisions de consommation augmentent

Les indicateurs techniques s'améliorent, mais le risque de volatilité demeure

Le pétrole fait face à une zone de résistance proche de 66 dollars le baril

Le marché américain du gaz naturel Henry Hub (NATGAS) a poursuivi sa tendance haussière lundi matin, les investisseurs commençant à intégrer dans leurs prix les prévisions de temps plus froid aux États-Unis et en Europe. Avec une demande de chauffage qui devrait augmenter, le sentiment du marché s'est progressivement orienté vers une attitude d'achat pré-hivernale. Aujourd'hui, la dynamique d'achat pousse les prix vers le niveau de 3,50 $ par MMBtu. Le marché est récemment passé au contrat de novembre, qui apporte traditionnellement des prix saisonniers plus élevés à mesure que les prévisions de consommation augmentent. Depuis février de l'année dernière , le gaz naturel a maintenu une tendance haussière plus large , malgré des corrections occasionnelles. Le dernier recul, en août , a atteint un creux proche de 2,65 $ , ce qui peut désormais être considéré comme une phase de consolidation saine dans le cadre d'une reprise à plus long terme. À mesure que les températures baissent, les fondamentaux saisonniers continuent de soutenir la poursuite de la hausse des prix . Toute baisse à court terme vers la zone des 3,00 $ pourrait à nouveau attirer l' intérêt des acheteurs institutionnels . La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours, proche de 3,30 $ , sert actuellement de niveau de soutien clé , tandis que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours, autour de 3,20 $ , s'oriente à la hausse, améliorant les perspectives techniques d'une reprise continue des prix .

, le gaz naturel a maintenu une , malgré des corrections occasionnelles. Le dernier recul, en , a atteint un creux proche de , ce qui peut désormais être considéré comme une dans le cadre d'une reprise à plus long terme. À mesure que les températures baissent, les . Toute baisse à court terme vers la pourrait à nouveau attirer l' . La , sert actuellement de , tandis que la , s'oriente à la hausse, améliorant les . Il subsiste un écart de prix non comblé en dessous des niveaux actuels, qui pourrait temporairement faire baisser légèrement les prix avant la prochaine hausse. Si ces écarts se comblent souvent, cela n'est pas garanti, en particulier lorsque des fondamentaux solides dominent le sentiment des investisseurs. À l'avenir, de nombreux traders considèrent la barre des 4,00 $ comme le prochain objectif psychologique et technique majeur. Historiquement, cette zone a servi à la fois de résistance et de zone de prise de bénéfices, ce qui en fait un point de référence clé pour les investisseurs à long terme. À partir des niveaux actuels, tout recul notable pourrait constituer une nouvelle occasion de tester la vigueur des achats, car les traders continuent d'anticiper un resserrement de l'offre et une hausse de la demande de chauffage au cours des prochains mois d'hiver. Source: xStation5 Les cartes météorologiques de la NOAA indiquent une tendance significative au refroidissement dans l'ouest des États-Unis, tandis que les températures en Floride devraient baisser par rapport aux pics récents. Source: NOAA Aujourd'hui, non seulement les contrats sur le gaz naturel sont en hausse, mais les prix du pétrole ont également progressé en début de séance. Cependant, ils n'ont finalement pas réussi à dépasser le niveau de 66 dollars le baril, alors même que l'OPEP+ a maintenu son augmentation prudente de l'offre de 137 000 barils par jour dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et d'attaques ukrainiennes contre les raffineries russes. L'OPEP a signalé sa disposition à suspendre ou à inverser les réductions de production afin d'équilibrer la baisse de la demande et les pressions continues sur l'offre. Les prix à terme du Brent font face à une zone de résistance proche de 65,5 dollars le baril. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."