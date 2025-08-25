⏬Le NATGAS recule de près de 2 %

Les prix du gaz naturel comblent leur écart au milieu des anticipations d'une baisse significative de la demande. Le gaz naturel poursuit la baisse importante amorcée la semaine dernière. Nous avons observé un léger rebond après le rollover, mais vendredi, les prix du gaz ont repris leur chute en raison de nouvelles prévisions indiquant un net refroidissement à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. La production record de gaz aux États-Unis et les exportations inférieures à la capacité, avec un excédent, ont permis une très forte reconstitution des stocks, même avec une consommation de gaz légèrement supérieure à la normale. À ce stade, il est possible que la demande tombe en dessous des niveaux normaux, ce qui permettrait une nouvelle augmentation très importante des stocks de gaz.

Les températures dans une grande partie des États-Unis devraient être inférieures à la normale à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Source : Bloomberg Finance LP, NOAA

Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Après une période d'augmentation de la consommation de gaz par les centrales électriques au gaz (graphique du milieu), la consommation revient à des valeurs moyennes et pourrait même passer sous la moyenne quinquennale, ce qui permettrait une reconstitution plus rapide des stocks dans les semaines à venir. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Le prix du gaz a entièrement comblé l'écart qui s'était creusé après le passage du contrat à terme de septembre à celui d'octobre. Le prix teste actuellement les récents plus bas locaux enregistrés les 19 et 20 août, qui étaient les niveaux les plus bas depuis novembre dernier. En l'absence d'une reprise significative de la demande ou d'une baisse de la production, les acteurs du marché se tourneront de plus en plus vers le niveau de 2,5 $/MMBTU, même si certaines prévisions indiquent que le gaz pourrait chuter jusqu'à 2 $ si l'offre excédentaire se maintient au cours des prochains mois. Il convient toutefois de rappeler que le contrat de novembre (celui qui suit le contrat actuel) trade autour de 3,11 $, soit environ 40 cents de plus. Source : xStation5

