Le NFP dans l’ombre des tarifs douaniers🔎

Rapport sur le marché du travail en arrière-plan au milieu de l’escalade de la guerre commerciale 📌 Aujourd’hui, à 14h30, nous découvrirons le rapport sur l’emploi aux États-Unis — NFP. En temps normal, il s’agirait de l’un des rapports les plus importants du mois. Cependant, le NFP passe désormais au second plan après l’annonce de nouveaux tarifs de rétorsion par l’administration de Donald Trump. Néanmoins, les données que nous verrons pourraient avoir une grande importance pour la Fed dans le cadre de ses efforts pour lutter contre l’inflation. Prévisions du NFP (consensus du marché) : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prévision : 140k

Précédent : 151k Bloomberg Economics prévoit un mouvement légèrement différent pour le NFP, s’attendant à une croissance solide des emplois non agricoles en mars — avec 200k emplois ajustés saisonnièrement (contre 151k en février), ce qui dépasse le consensus du marché de 60k. Cette augmentation est en partie attendue en raison de facteurs temporaires tels qu’une amélioration des conditions météorologiques (environ 60k nouveaux emplois, principalement dans le secteur de la construction et des loisirs et de l’hôtellerie), la reprise des paiements de subventions gouvernementales, et l’augmentation des embauches dans le commerce et le transport en réponse à l’annonce des tarifs douaniers. Le taux de chômage devrait augmenter à 4,2 % (contre 4,1 % en février), et les salaires horaires moyens devraient augmenter de 0,2 % en m/m, ce qui est moins qu’en février (0,3 %), expliqué par une plus grande part des secteurs à faible rémunération dans le nombre total de nouveaux emplois. Les données du marché du travail restent un élément important façonnant le paysage global du marché, bien qu’elles aient un poids quelque peu réduit par rapport aux situations habituelles, surtout compte tenu du sentiment actuel du marché. Des ventes massives et une inquiétude accrue des investisseurs pourraient entraîner une réaction plus calme face à un chiffre plus élevé, tandis qu’un résultat plus mauvais pourrait être interprété comme un autre déclencheur de baisses plus profondes. Malgré les préoccupations du marché, il convient de rappeler que Powell a souligné que la Fed n’est pas pressée — il est difficile de s’attendre à une réponse rapide avec des baisses de taux ou des stimulations supplémentaires, à moins que des données solides ne confirment un ralentissement économique clair. Perspective à plus long terme À court terme, les perspectives du marché du travail pourraient rester optimistes. Cependant, d’autres données macroéconomiques, comme la lecture récente de l’ISM ou le sentiment des consommateurs, pourraient suggérer une faiblesse à plus long terme. Lecture plus élevée de l’ADP Mercredi, nous avons observé des lectures de l’ADP plus élevées que prévu pour le secteur privé. La forte corrélation entre ce rapport et le NFP soutient la probabilité de lectures similaires plus élevées dans le NFP d’aujourd’hui. Graphique TNOTE (1D) Les obligations à 10 ans atteignent leur niveau le plus élevé depuis début octobre 2024. Les mouvements des rendements dépendront largement du sentiment autour de la politique de la Fed, qui pourrait être influencé par la lecture du NFP. La fuite des capitaux vers des actifs plus sûrs soutient l’augmentation des prix des obligations, mais il convient de rappeler que le sentiment des investisseurs pourrait être affaibli par la perspective d’une récession reportée.

Source: xStation 5

