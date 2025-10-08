Le NZDUSD atteint son plus bas niveau depuis 6 mois après la baisse inattendue des taux de la RBNZ ✂️

Points clés La RBNZ réduit de manière inattendue le taux officiel d'escompte (OCR) de 50 points de base à 2,50 %.

Le PIB au deuxième trimestre 2025 a reculé de 0,9 % en glissement trimestriel, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,3 %.

Le Comité de politique monétaire reste ouvert à de nouvelles baisses si nécessaire.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a procédé à une baisse des taux de 50 points de base, supérieure aux prévisions, ramenant le taux officiel (OCR) à 2,50 % en réponse à un ralentissement de la croissance économique et à un écart de demande croissant. Le Comité a noté que les pressions inflationnistes intérieures s'atténuaient. L'inflation sous-jacente, hors prix administrés, est conforme à l'objectif, même si l'IPC global reste proche de la limite supérieure de la fourchette de 1 à 3 %. De plus, l'inflation de l'IPC s'est probablement établie autour de 3,0 % au troisième trimestre 2025, sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires et des services réglementés. Compte tenu de la nette surcapacité de l'économie et d'une transmission plus forte de la politique monétaire (baisse des taux de gros, des taux hypothécaires et des taux des prêts aux entreprises), la Banque s'attend à ce que l'inflation se rapproche de 2 % au premier semestre 2026. Le chômage reste à un niveau préoccupant et, selon le conseil d'administration de la RBNZ, il représente un risque plus important que le fait que l'inflation IPC reste proche de la limite supérieure de la fourchette de tolérance de la banque. Position de la RBNZ En fin de compte, la majorité des membres ont conclu qu'une baisse de 50 points de base était justifiée pour contrer un déficit prolongé de la demande et soutenir l'activité économique. La banque a laissé la porte ouverte à un nouvel assouplissement monétaire si les conditions le justifient. Situation macroéconomique selon la RBNZ Les indicateurs macroéconomiques restent mitigés, mais penchent plutôt vers le bas. Le PIB au deuxième trimestre 2025 s'est contracté de -0,9 % en glissement trimestriel, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de -0,3 % (en partie due à des facteurs saisonniers). Les contraintes d'approvisionnement, notamment les pénuries d'énergie, les effets climatiques sur l'agriculture et les goulets d'étranglement industriels, ont freiné la production. Au niveau national, les prix de l'immobilier sont stables, tandis que les investissements résidentiels et commerciaux restent faibles, même si la baisse des taux d'intérêt commence à soutenir les dépenses des ménages et devrait progressivement réduire les coûts du service de la dette. Réaction des marchés Les marchés ont immédiatement intégré des perspectives plus accommodantes. Le dollar néo-zélandais est aujourd'hui la devise la plus faible du G10, avec une baisse comprise entre 0,6 % et 1,0 %. Le NZDUSD a chuté à son plus bas niveau depuis six mois, perdant 1,00 % à 0,5740 USD. Les swaps anticipent désormais pleinement une nouvelle baisse de 25 points de base en novembre (à 2,25 %) et attribuent une probabilité significative à un taux terminal de 2,00 %.

