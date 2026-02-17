Le pétrole baisse de 2% après l'Iran

L'Iran et les États-Unis entament un nouveau cycle de négociations, menées par des médiateurs à Genève. Les tensions entre les États-Unis et la République islamique n'ont cessé de s'intensifier pour atteindre des niveaux jamais vus depuis longtemps, depuis que des manifestations ont éclaté en Iran à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier.

L'Iran entame les négociations avec une nouvelle escalade, fermant une partie du détroit d'Ormuz et invoquant des exercices militaires comme raison.

Au fil de la journée, les tensions se sont partiellement apaisées grâce à des déclarations, principalement du côté iranien, signalant une volonté de compromis. Cependant, aucun engagement n'a été pris, aucun exemple concret n'a été fourni et aucune date n'a été fixée pour le prochain cycle de négociations.

Le marché a interprété ces commentaires comme une résolution imminente du conflit potentiel. La « prime » géopolitique s'estompe :

Pétrole.WTI (D1)

Source: xStation5

En arrière-plan, plusieurs questions subsistent :

Quel est l'objectif des négociations ?

Le risque de conflit est-il réel ?

Si oui, quelles pourraient être les conséquences pour le marché ?

Les objectifs de toutes les parties concernées sont assez clairs et, le plus souvent, contradictoires.

Les États-Unis souhaitent que l'Iran renonce à son programme nucléaire et, si possible, limite son arsenal de missiles conventionnels et de drones.

L'Iran, quant à lui, souhaite préserver le statu quo sans faire de réelles concessions, pariant que s'il prolonge suffisamment les négociations et fait des promesses vaines, une crise interne ou externe détournera l'attention des États-Unis. La République islamique pourrait alors reprendre son souffle, stabiliser la situation dans le pays et reconstruire une partie de son arsenal et de son programme nucléaire.

L'administration de Donald Trump a peut-être tiré les leçons des erreurs commises par l'administration du président Barack Obama, responsable du premier « accord nucléaire », un accord que l'Iran a de plus en plus ouvertement violé au fil des ans. Le nouvel accord se veut plus complet et ses dispositions doivent faire l'objet d'une surveillance stricte et continue. Malgré la situation difficile de l'Iran et son désir de désescalade, les représentants de la République islamique affirment clairement que l'abandon total de l'enrichissement d'uranium n'est pas à l'ordre du jour.

Des commentateurs de nombreux milieux soulignent le désir déclaré de Donald Trump de « conclure un accord », ce qui est l'une des caractéristiques du nouveau président. Cependant, la politique, en particulier la politique étrangère, doit être jugée sur les actes et non sur les paroles. Les actions de l'administration américaine indiquent une concentration sans précédent de forces armées dans le golfe Persique. Parallèlement, le renforcement des troupes non seulement ne s'est pas arrêté, mais il ne s'est même pas ralenti, et des moyens militaires supplémentaires sont déployés chaque jour dans la région.

Quelle que soit la gravité de la situation interne de l'Iran, ses représentants ne souhaitent pas conclure d'accords. Ils souhaitent que leur stratégie et leurs programmes d'armement aboutissent, quel qu'en soit le coût.

Les États-Unis le savent, mais les Américains « jouent dans une autre catégorie ». Pour les États-Unis, la victoire doit être rapide, relativement « propre » et totale. Les États-Unis ont très probablement déjà décidé de frapper. Les négociations actuelles sont principalement symboliques et visent en partie à endormir l'Iran et les autres mandataires. Les États-Unis frapperont lorsque les conditions seront idéales, mais cela nécessite des ressources considérables. L'Iran est un adversaire bien plus sérieux que la Libye, l'Irak ou le Venezuela.

Des frappes contre l'Iran seraient une « opération à cœur ouvert » sur le marché du pétrole. La région est densément peuplée de pipelines, de plateformes de production et de ports. Elle représente également plus de 30 % des volumes mondiaux de pétrole et de gaz, et plus de 20 % du pétrole mondial et un volume similaire de gaz naturel transitent par le détroit d'Ormuz.

Même un échange de tirs bref et localisé pourrait entraîner une hausse significative des prix du pétrole. Cela, indépendamment des fondamentaux, pourrait effrayer les marchés financiers, car les décideurs des banques centrales restent obsédés par la désinflation.

À l'heure actuelle, cependant, le marché connaît une offre excédentaire importante de pétrole, même si certains analystes estiment que son ampleur est exagérée. Même en cas de blocage temporaire du détroit d'Ormuz et de dommages à une partie des infrastructures pétrolières et gazières de la région, cela ne devrait pas modifier fondamentalement la situation macroéconomique, et les hausses de prix devraient rester de courte durée.

Si toutefois un « accord » ou un autre arrangement était conclu contre toute attente, on pourrait s'attendre à un effondrement significatif des prix du pétrole et à une baisse temporaire des prix de l'or. Sans la « prime de risque » géopolitique, le pétrole pourrait revenir à environ 55 dollars le baril.

Le scénario de base reste que les négociations sont davantage un exercice rhétorique qu'une véritable tentative de parvenir à un accord. Une frappe contre l'Iran est donc davantage une question de « quand » que de « si ». La volatilité du marché pétrolier qui en résulterait pourrait être élevée, mais probablement de courte durée.