Le pétrole chute de 6% 🚨

La vente massive se poursuit après la riposte rapide de la Chine aux tarifs annoncés mercredi 📌 Le sentiment à Wall Street reste extrêmement négatif après que la Chine a annoncé un tarif de 34 % sur tous les biens importés des États-Unis. Les CFD sur les indices américains enregistrent déjà une baisse de plusieurs pourcents, avec le US500 en baisse de 2,80 %, le US100 en recul de 3,10 % et le US2000 affichant une baisse record de 4,30 %. Le pétrole chute encore davantage en raison des craintes de ralentissement mondial du commerce. La réponse rapide et proportionnée de la Chine a renforcé les craintes d’une récession aux États-Unis et d’une guerre commerciale mondiale. Mercredi, Trump a annoncé une large série de tarifs sur tous les partenaires commerciaux, portant le niveau moyen des droits de douane américains à plus de 20 % – le niveau le plus élevé depuis plus de 100 ans. Lors du discours du président, l’argument principal était l’introduction de tarifs de rétorsion, qui rétabliraient l’équilibre commercial. Cependant, le niveau des taux ainsi que la manière dont ils ont été fixés ont été fortement remis en question dans les commentaires ultérieurs d’experts. La réaction d’aujourd’hui de la Chine, survenue seulement deux jours plus tard, élimine cependant toute chance d’absence d’escalade supplémentaire et alimente à juste titre les craintes des investisseurs quant à l’intensification du conflit. Il est possible que d’autres partenaires commerciaux des États-Unis suivent l’exemple chinois. Par exemple, l’Union européenne envisage déjà des tarifs de rétorsion si les négociations bilatérales n’aboutissent pas comme prévu. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Actuellement, le marché intègre une probabilité de 50 % pour une première baisse des taux d’intérêt en mai, et presque cinq baisses complètes pour l’ensemble de 2025. Source : Bloomberg Finance L.P. Les baisses n’épargnent pas non plus les marchés européens. Actuellement, les contrats basés sur le DAX allemand et le WIG20 polonais perdent près de 4,5 %. Source : xStation OIL Les prix du pétrole WTI et BRENT subissent des chutes monstrueuses en raison de la décision de la Chine d’imposer des tarifs de rétorsion de 34 % sur les États-Unis. Les prix du pétrole WTI tombent à leur plus bas niveau depuis août 2021. Source : xStation Ainsi, les baisses de prix de la matière première aujourd’hui atteignent leur plus forte ampleur depuis 2022. Source : XTB

