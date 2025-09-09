Le pétrole et le gaz ont connu une légère baisse après la publication du rapport STEO.

L'édition de septembre du rapport STEO (Short-Term Energy Outlook) met en évidence une baisse des prix du pétrole, une augmentation des stocks et une activité croissante de l'OPEP+, ainsi qu'une tendance inverse pour le gaz naturel, où l'on prévoit une hausse des prix en raison d'une offre limitée dans un contexte d'augmentation des exportations de GNL. Parallèlement, le rapport signale un soutien clair aux consommateurs grâce à la baisse des prix de l'essence, mais aussi une transformation durable vers les énergies renouvelables.
La production d'électricité aux États-Unis devrait augmenter de 2,3 % en 2025 et de 3,0 % en 2026. La principale source de croissance est le photovoltaïque, dont la part croissante dans le mix énergétique reflète une tendance soutenue à la transformation énergétique. Dans les années à venir, cela constituera un facteur limitant les émissions et réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
Le pétrole et l'essence
Les prévisions indiquent une baisse des prix du Brent, qui passeraient d'environ 68 dollars le baril en août à 59 dollars le baril au quatrième trimestre 2025, puis à 50 dollars le baril au début de 2026. Le prix moyen du pétrole en 2026 devrait être de 51 dollars le baril. Le principal facteur est l'augmentation des stocks sur les marchés résultant de l'augmentation de la production de l'OPEP+ de 2 millions de barils par jour lors de la période allant du troisième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2026 qu'une réduction de l'offre sera envisageable.
Le prix moyen de l'essence aux États-Unis devrait s'établir à 3,10 $/gallon en 2025, puis baisser à environ 2,90 $/gallon en 2026. La région de la côte ouest fera exception, avec des prix qui resteront supérieurs à 3 dollars le gallon. Cette baisse des prix signifie que la part des dépenses en carburant dans le revenu personnel passera sous la barre des 2 %, soit son niveau le plus bas depuis au moins 2005 (à l'exception de l'année 2020, marquée par la pandémie). Cela soutient le pouvoir d'achat des ménages et constitue un facteur favorable à la consommation.
La production de pétrole aux États-Unis en 2026 devrait diminuer d'environ 1 %, tandis que l'extraction de gaz naturel restera stable. L'évolution des relations entre les prix des matières premières favorise le déplacement des activités de forage vers les zones riches en gaz, ce qui témoigne de l'évolution de la stratégie du secteur en amont.
OIL.WTI (D1)
Source: Xstation
Le graphique montre que le prix reste dans une tendance baissière générale, les cotations évoluant dans un canal descendant marqué par des lignes rouges. Actuellement, le prix rebondit depuis la zone de support située entre 60 et 61 USD. Cependant, tant qu'il ne dépassera pas 61,8 FIBO, la pression de l'offre restera dominante, et seule une cassure durable au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie vers 70-72 USD. Une baisse en dessous de 60 USD augmenterait le risque d'un approfondissement du mouvement vers 57 USD, et à plus long terme même vers 52 USD.
Gaz naturel
Les prévisions tablent sur une augmentation des prix du Henry Hub de 2,91 dollars par British thermal unit en août à 3,70 dollars par British thermal unit au quatrième trimestre 2025 et à environ 4,30 dollars par British thermal unit en 2026. La raison en est les contraintes de production aux États-Unis dans un contexte d'augmentation des exportations de GNL. En conséquence, le gaz devient une matière première relativement plus coûteuse, ce qui augmente les coûts pour l'industrie et l'énergie.
NATGAS (D1)
Source: Xstation
Le graphique montre un biseau descendant, dans lequel le prix évolue à la baisse depuis le début de l'année 2025. Actuellement, le prix rebondit grâce à un soutien très solide à 61,8 FIBO, mais tant que les cotations restent en dessous de la zone 3,25-3,30 USD (50 % FIBO et ligne de tendance baissière), les vendeurs ont l'avantage. Seule une cassure au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie à un test de 3,63 USD et potentiellement 4,20-4,75 USD, tandis qu'un retour en dessous de 2,85 USD augmenterait le risque d'une nouvelle baisse. les vendeurs ont l'avantage : seule une cassure au-dessus de ce niveau ouvrirait l'ouverture vers un test de 3,63 USD et potentiellement de 4,20-4,75 USD, tandis qu'un retour en dessous de 2,85 USD augmenterait le risque d'une nouvelle baisse vers 2,30 USD.
