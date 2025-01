Le pétrole gagne 2 % sur fond de risques liés à l'offre, de froid et de géopolitique équilibrant les incertitudes macroéconomiques 📈.

Le pétrole brut Brent (OIL) gagne près de 2 % aujourd'hui, le marché évaluant l'amélioration des fondamentaux soutenue par la géopolitique, les températures plus froides et les préoccupations réelles concernant les perturbations de l'approvisionnement et l'impact des sanctions. Les facteurs de risque ont presque éclipsé l'incertitude économique plus large concernant la croissance de la Chine et de l'Europe, et les prix du pétrole sont à la traîne du dollar et des rendements des obligations du Trésor américain étant sur la voie d'un troisième gain hebdomadaire consécutif après avoir chuté à des plus bas de près de trois ans au début du mois de décembre 2024. J.P. Morgan s'attend à ce que la demande mondiale de pétrole augmente considérablement de 1,6 million de barils par jour en glissement annuel au premier trimestre 2025, principalement en raison de la hausse de la demande de fioul de chauffage, de kérosène et de GPL

Les analystes ont estimé que pour chaque degré Fahrenheit par lequel la température baisse en dessous de la moyenne décennale pour l'hiver, cela entraîne une augmentation de la demande de pétrole de 113 000 barils par jour

En outre, cette demande est alimentée par un temps plus froid que lors des deux derniers hivers, tant en Europe qu'aux États-Unis.

Le marché craint que les dernières sanctions imposées à la Russie par l'administration Biden n'affectent négativement l'offre.

La production de pétrole de la Russie en décembre est tombée en dessous de l'objectif de l'OPEP+, à 8,971 millions de barils par jour de pétrole pour le dernier mois de 2024, soit 7 000 barils par jour de moins que ce qui avait été convenu.

L'administration américaine sortante a fait savoir qu'elle imposerait des droits de douane aux pétroliers transportant des produits pétroliers russes au-delà de la limite de 60 dollars par baril imposée par les États-Unis et leurs alliés européens. Le risque de la Chine et de l'Iran ? Le groupe portuaire chinois de Shandong a publié un avis interdisant le déchargement de pétrole provenant de navires pétroliers sanctionnés par les États-Unis. Le port est une plaque tournante clé de l'importation de pétrole sur la côte est de la Chine et gère trois grands terminaux.

Si cette interdiction devenait permanente, elle pourrait entraîner une augmentation des coûts de transport pour les raffineurs indépendants du Shandong, qui sont les principaux destinataires du pétrole sanctionné, et ralentir les importations de brut en Chine. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas au courant de la décision du groupe portuaire de Shandong d'interdire l'accès de ses ports aux navires sanctionnés par les États-Unis.

Lors de sa dernière réunion, l'OPEP+ a reporté son plan de retrait des réductions conjointes de production à la suite du ralentissement de la demande mondiale et de l'augmentation de la production américaine le mois dernier. L'organisation, qui fournit environ la moitié du pétrole mondial, a décidé de retarder l'augmentation de la production de trois mois et la reprise complète de la production d'une année entière, jusqu'à la fin de 2026.

