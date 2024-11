🛢️Le pétrole progresse de 2%

L'OPEP+ n'augmentera pas sa production en décembre, l'Iran menace de lancer une nouvelle attaque contre Israël L'OPEP+ a reporté l'augmentation de la production de pétrole. Les prix du pétrole brut ont gagné plus de 2% en début de semaine, juste avant les élections américaines et la décision de la Fed. Cependant, le principal moteur des prix du pétrole en ce moment est la nouvelle que l'OPEP+ a décidé au cours du week-end de reporter d'un mois l'augmentation de la production. L'OPEP+ avait précédemment annoncé que la production devait augmenter de 180 000 barils par jour chaque mois à partir d'octobre, mais cette décision a ensuite été reportée à décembre. Désormais, l'augmentation de la production devrait commencer en janvier. Actuellement, l'OPEP+ ne subit aucune pression pour augmenter sa production, en raison de l'incertitude qui entoure la demande. En outre, une grande partie des pays participant à l'accord de réduction de la production produisent déjà davantage. Rien qu'en octobre, la production de l'OPEP+ a augmenté de 400 000 barils par jour, principalement en raison du rétablissement de la production par la Libye. La prochaine réunion de l'OPEP+ est prévue pour le 1er décembre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'Iran menace de nouvelles attaques Lors d'un discours prononcé ce week-end, le chef suprême de l'Iran a menacé Israël et les États-Unis, déclarant qu'après l'élection présidentielle, mais avant l'investiture du nouveau président, l'Iran déciderait d'une riposte militaire écrasante aux récentes actions. L'ayatollah Ali Khamenei a indiqué que l'attaque ne se limiterait pas à l'utilisation de drones et de missiles. Cette situation crée à son tour une incertitude supplémentaire quant à la situation de l'offre sur le marché pétrolier. Le pétrole face aux élections américaines L'incertitude sur le marché du pétrole est renforcée par les élections américaines et la décision de la Fed cette semaine. Récemment, nous avons observé une rupture de la corrélation entre les rendements et le pétrole brut. Les rendements obligataires américains restent élevés, en raison de la prime de risque liée au récent regain de popularité de Trump et à la réduction des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt américains. D'un autre côté, si Harris remportait les élections et que la Fed adoptait une position dovish après les dernières données américaines faibles, les rendements pourraient baisser, réduisant ainsi la pression à la hausse sur les prix. Récemment, de nombreuses prévisions (y compris celles de Citi et JP Morgan) ont indiqué que l'offre excédentaire sur le marché du pétrole pourrait faire chuter les prix à 60 dollars le baril l'année prochaine.  Le pétrole brut WTI est revenu au-dessus de 70 dollars le baril aujourd'hui, tentant de dépasser les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. S'il y parvient, le prochain niveau de résistance significatif se situe entre 72 et 73 dollars le baril. Il convient de noter que les positions spéculatives sur le pétrole sont à nouveau extrêmement faibles, comme en septembre ou en janvier de cette année. Source : xStation5

