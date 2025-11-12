L’organisation de l’OPEP, qui regroupe les plus grands producteurs mondiaux de pétrole afin d’influencer les prix, a publié son rapport mensuel, entraînant une baisse de plus de 1 % des cours du brut Le rapport met en évidence plusieurs tendances persistantes concernant la production et la consommation mondiales d’or noir. La demande pétrolière continue de progresser, mais son rythme de croissance ralentit nettement.

D’ici la fin de 2025, la consommation mondiale devrait atteindre 105,1 millions de barils par jour, puis 106,5 millions en moyenne en 2026. Cette hausse reste tirée par les pays hors OCDE, tandis que la demande des économies développées se stabilise autour de 46 millions de barils par jour. Par produit, la demande est dominée par la hausse du GPL, suivie par l’essence et les distillats légers. Le gazole affiche une croissance marginale, tandis que la demande pour les distillats lourds recule en valeur absolue. Sur le marché à terme, le nombre de positions longues nettes sur le pétrole WTI continue de diminuer et reste à des planchers locaux, alors que le positionnement acheteur sur le Brent demeure nettement plus élevé. En observant les prix des différentes variétés de pétrole, les plus fortes baisses concernent le Zafario (Guinée) et l’Ural (Russie). L’OPEP affiche un optimisme prudent quant aux perspectives économiques mondiales pour 2026, anticipant une croissance moyenne de 3,1 %. Les moteurs de cette expansion devraient être l’Inde et la Chine, tandis que l’organisation prévoit une amélioration de la conjoncture aux États-Unis, une stabilité en Europe et un ralentissement persistant en Russie. L’élément le plus crucial du rapport, dans le contexte actuel du marché, concerne l’offre mondiale de pétrole. L’OPEP constate une hausse stable et significative de la production dans les pays non membres. Le leader reste les États-Unis, avec une production moyenne de 22,07 millions de barils par jour en 2025, soit une augmentation d’environ 300 000 barils. Toutefois, une légère baisse de production est anticipée au quatrième trimestre 2025. De fortes hausses sont également observées en Amérique latine, notamment au Brésil et en Argentine. OIL.WTI (H1) Source: xStation5

