⏬Le platine recule de 7,5%

À la clôture de vendredi, la bourse a annoncé une hausse des marges initiales et de maintenance pour les métaux précieux sur sa division COMEX. Cela a entraîné un net repli de l’ensemble du secteur, malgré une flambée spectaculaire antérieure des prix de l’argent au-delà de 80 $, déclenchée par l’annonce de restrictions chinoises à l’exportation. Invoquant une volatilité persistante, le CME a indiqué qu’une nouvelle hausse entrerait en vigueur après la clôture d’aujourd’hui.

Les exigences de marge initiale suivantes ont été compilées à l’aide d’outils d’IA, en agrégeant des données provenant notamment du CME, de Bloomberg, de Yahoo Finance et d’AIInvest. Le tableau présente les marges initiales ; les marges de maintenance se situent généralement autour de 80 à 90 % de ces niveaux. Les chiffres peuvent différer des niveaux réels.

Si le positionnement spéculatif sur les marchés à terme n’a pas encore atteint des niveaux extrêmes, les hausses actuelles pourraient contraindre les investisseurs commerciaux à réduire leur exposition. Toutefois, une correction des prix plus durable nécessiterait probablement l’intervention d’investisseurs de long terme, notamment via des prises de bénéfices au sein des fonds négociés en bourse (ETF).

Mardi, les ETF sur l’argent et le palladium ont réduit leurs avoirs en métal, tandis que les fonds sur l’or et le platine ont accru leur exposition. Depuis le début de l’année, les volumes d’or détenus par les ETF ont augmenté de 19 %, ceux de l’argent de 20 %, du platine de 2 % et du palladium de 50 %. La valeur actuelle de l’or détenu dans ces fonds s’élève à près de 430 milliards de dollars, contre 65 milliards pour l’argent, 7 milliards pour le platine et près de 2 milliards pour le palladium.

Le platine a reculé de plus de 7 % aujourd’hui, testant le seuil des 2 000 dollars après un rebond hier qui avait porté les prix jusqu’à 2 200 dollars l’once. Le métal teste actuellement le niveau de retracement de Fibonacci de 50,0 %. En cas de rupture de ce support, le prochain plancher technique majeur se situe autour de 1 700 dollars, correspondant au retracement de 78,6 % de la dernière vague haussière ainsi qu’à la ligne de tendance haussière dominante.