Le procès-verbal de la Fed confirmera-t-il une pause dans la poursuite de l'assouplissement monétaire ?

Le procès-verbal de la prochaine réunion de la Fed (28-29 octobre) devrait refléter une prudence croissante parmi les membres du FOMC concernant de nouvelles baisses de taux. Bien que la Fed ait réduit ses taux de 25 points de base en octobre, le procès-verbal pourrait révéler que plusieurs participants ont jugé opportun de maintenir les taux inchangés, contre « quelques-uns » seulement en septembre. Lors du vote, seul Miran s'est prononcé en faveur d'une baisse de 50 points de base, et Schmid a voté pour le maintien des taux inchangés.

Powell avait déjà mentionné un « nombre croissant » de partisans d'une pause, et les récentes déclarations des décideurs politiques n'ont fait que renforcer ce point de vue. Malgré cela, certains membres soutiennent toujours une baisse lors de la prochaine réunion des 9 et 10 décembre, et Bloomberg Economics s'attend à une telle décision. Les décideurs politiques se concentrent désormais davantage sur les risques liés au marché du travail que sur un changement significatif des tendances inflationnistes. Dans ce contexte, les données NFP retardées, attendues ce jeudi et vendredi (chiffres de septembre), seront cruciales.

La politique de bilan sera l'un des thèmes clés. Le 1er décembre, la Fed mettra fin au resserrement quantitatif. Les marchés seront donc à l'affût d'indices sur la date exacte du début des achats de gestion des réserves. Il s'agira très probablement d'achats de bons du Trésor au premier trimestre 2026.

Le marché se positionne avec prudence avant la publication du procès-verbal. Cependant, l'évolution des cours d'aujourd'hui est probablement davantage influencée par la publication des résultats de Nvidia mentionnée ci-dessus et le report du rapport sur le marché du travail. Au moment où nous écrivons ces lignes, l'or est en hausse de 1,21 % à 4 116 USD l'once.

