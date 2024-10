Le rallye du CH50cash se poursuit 📈

đŸ›ïžLa Banque populaire de Chine annonce de nouvelles mesures de relance La semaine dĂ©marre avec un sentiment haussier persistant en Chine, soutenu par un vaste plan de rĂ©duction des taux d'intĂ©rĂȘt et des mesures supplĂ©mentaires pour stimuler l'Ă©conomie. Les indices chinois, et notamment ceux de Shanghai, poursuivent leurs solides gains, affichant aujourd'hui une hausse de 7 %. La Banque populaire de Chine (PBoC) a annoncĂ© ce week-end qu'elle ordonnera aux banques de rĂ©duire les taux hypothĂ©caires pour les prĂȘts immobiliers existants avant le 31 octobre. De plus, les villes de Guangzhou, Shanghai et Shenzhen ont mis en place des facilitĂ©s pour l'achat de logements. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile L'ambiance est extrĂȘmement positive pour le moment, mais il convient de rappeler que tout cela intervient avant les vacances de la FĂȘte nationale. Par consĂ©quent, les marchĂ©s chinois seront en pause pendant une semaine Ă partir de demain. Les marchĂ©s domestiques ne reprendront leurs activitĂ©s que le 8 octobre. En contrepoids Ă cet optimisme en Chine, les donnĂ©es du PMI Caixin sont ressorties Ă 49,3 (prĂ©cĂ©demment 50,4) pour le secteur manufacturier, et Ă 50,3 (prĂ©cĂ©demment 51,6) pour les services. À noter Ă©galement un sentiment totalement opposĂ© au Japon, oĂč l'Ă©lection d'un nouveau Premier ministre suscite des inquiĂ©tudes. Il est redoutĂ© que ce dernier soit enclin Ă augmenter les taxes sur les entreprises et sur les plus-values afin de resserrer les conditions monĂ©taires dans le pays.  L'ampleur des hausses observĂ©es sur le CH50cash est la plus importante depuis juin 2020, selon l'indicateur RSI. Source : xStation.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."