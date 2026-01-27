🏦 Marchés US : positionnement prudent avant la Fed

La séance de mardi débute sur une note positive à Wall Street, dans un climat toutefois marqué par la prudence. Les investisseurs ajustent progressivement leurs positions en amont de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendue mercredi, suivie de la conférence de presse de Jerome Powell.

Ce rendez-vous constitue un risque événementiel majeur pour les indices comme pour le dollar. Même si aucun changement de taux n’est attendu, le ton adopté par la Fed pourrait entraîner des repositionnements rapides, notamment sur les actifs sensibles aux anticipations de politique monétaire.

🏠 Macroéconomie : immobilier solide, emploi sans surprise

Sur le front macroéconomique, les chiffres publiés ce matin ont apporté un soutien modéré au sentiment. Les prix des logements ont progressé de 0,6 % sur un mois, soit le double des attentes, tandis que la hausse annuelle des prix dans les 20 plus grandes métropoles américaines atteint 1,4 %, là encore au-dessus des prévisions.

Ces données confirment la résilience du marché immobilier, malgré des conditions financières toujours restrictives, et suggèrent que le resserrement monétaire ne freine pas encore pleinement les prix des actifs.

Du côté de l’emploi, l’indicateur ADP fait état de 7 500 créations de postes, légèrement en baisse par rapport à la semaine précédente, mais sans signal alarmant. L’ensemble dessine le tableau d’une économie qui ralentit progressivement, sans basculer dans une détérioration brutale.

📈 Indices : le S&P 500 face à une résistance clé

Sur le plan technique, le S&P 500 (US500) progresse et se rapproche de la zone symbolique et stratégique des 7 000 points. Cette zone avait déclenché deux impulsions baissières en décembre, ce qui en fait un niveau particulièrement surveillé par les investisseurs.

Un franchissement durable renforcerait le biais haussier de court terme, tandis qu’un nouvel échec pourrait provoquer une phase de consolidation, surtout à la veille de la décision de la Fed.

Source: xStation5

🧬 Sélectivité sectorielle marquée

La séance illustre une forte dispersion sectorielle. Le principal point de pression reste le secteur de la santé, et plus précisément les assureurs santé. Les titres chutent après la proposition américaine de geler les paiements aux plans Medicare privés l’an prochain, alors que le marché anticipait des hausses modérées.

Humana recule d’environ 15 %, UnitedHealth plonge de plus de 17 % et CVS Health perd près de 13 %. La situation est aggravée par l’annonce d’UnitedHealth, qui anticipe une baisse de chiffre d’affaires en 2026, une première en plus de trente ans, ce qui a accentué la réaction négative.

À l’inverse, le marché est soutenu par la solidité des grandes valeurs technologiques. Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms et Nvidia évoluent toutes en hausse, tout comme plusieurs acteurs clés de la chaîne des semi-conducteurs et de la cybersécurité, de Micron et Lam Research à Cloudflare.

Source: xStation5

📰 Actualités entreprises : contrastes nets

Les publications et annonces d’entreprises renforcent cette sélectivité. Dans les logiciels hôteliers, Agilysys chute après une publication inférieure aux attentes, illustrant la sensibilité du marché aux valorisations élevées. Dans le transport aérien, American Airlines progresse après de bons résultats trimestriels, tandis que JetBlue recule après une perte plus importante que prévu.

Dans l’IA et les infrastructures cloud, CoreWeave prolonge son rebond après l’investissement supplémentaire de Nvidia, soutenu par une recommandation positive de Deutsche Bank. En logistique, UPS est bien orienté après avoir relevé ses perspectives de chiffre d’affaires annuel.

Dans l’automobile, General Motors gagne du terrain après avoir annoncé une hausse attendue de ses profits, accompagnée d’un dividende plus élevé et de rachats d’actions. Dans la défense, les performances sont contrastées, avec Northrop Grumman sous pression après des prévisions prudentes, tandis que RTX Corp. progresse après avoir dépassé les attentes sur ses résultats trimestriels.

🧠 Conclusion

Le marché américain avance prudemment, porté par la technologie et des données macroéconomiques rassurantes, mais freiné par des chocs sectoriels violents, notamment dans la santé. Le test imminent des 7 000 points sur le S&P 500 intervient dans un contexte de forte attente autour de la Fed.

La séance de mercredi pourrait donc agir comme un déclencheur directionnel, soit en validant une poursuite du mouvement haussier, soit en provoquant une phase de consolidation plus marquée.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le marché monte-t-il avant la Fed ?

Les investisseurs anticipent un statu quo monétaire et se repositionnent progressivement en amont de l’événement.

Pourquoi la santé chute-t-elle autant ?

À cause de la proposition de geler les paiements Medicare, très en dessous des attentes du marché.

Quel est l’enjeu des 7 000 points sur le S&P 500 ?

C’est une résistance technique et psychologique majeure, déjà rejetée en décembre.

Big Tech reste-t-elle le principal soutien du marché ?

Oui. Les grandes valeurs technologiques continuent de compenser les faiblesses sectorielles.

Que faut-il surveiller ensuite ?

La communication de Jerome Powell et les réactions des rendements obligataires et du dollar.