Le secteur des semi-conducteurs rebondit, C3.ai gagne 21 % après l’annonce d’un partenariat avec Microsoft 📌

Aujourd'hui, au début de la session, le sentiment sur le marché boursier n'était pas des meilleurs. L'attention des investisseurs s'est concentrée sur l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, après que la Russie a annoncé des règles plus souples concernant l'utilisation des armes nucléaires. Au début de la séance sur le marché, les indices enregistraient une baisse de 0,30 à 0,60 %. Cependant, à l'heure actuelle, on observe un léger rebond, et l'indice des entreprises technologiques US100 gagne déjà 0,30 %. Les entreprises à l'origine des gains proviennent principalement des secteurs des semi-conducteurs et des nouvelles technologies, dont Tesla. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US100 (intervalle D1)

Les cotations de l'US100 ont de nouveau franchi la zone de support autour des 20 400 points et enregistrent actuellement un gain de 0,30 %. Les gains notables se concentrent principalement sur Tesla (+3,00 %) et Nvidia (+2,10 %). Alphabet, Amazon et Apple enregistrent également de légers gains (tous à +0,70 %). Sur l’ensemble du marché, les augmentations dominent également dans les actions technologiques liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, notamment C3.ai (+21 %), Super Micro Computer (+32 %), Indie Semiconductors (+8,50 %), et BigBear.ai (+8,20 %). Super Micro Computer (SMC.US) Les actions de Super Micro Computer enregistrent une hausse de 32 % aujourd'hui après que la société ait nommé BDO USA comme nouveau commissaire aux comptes et soumis à Nasdaq un plan pour retrouver sa conformité aux exigences de cotation, après des rapports financiers retardés. L'ancien commissaire aux comptes, Ernst & Young LLP, avait démissionné en octobre, invoquant des préoccupations concernant la transparence et la gouvernance d'entreprise, ce qui avait contribué à une chute de plus de 80 % de l'action de Super Micro par rapport à son pic en mars. En engageant BDO USA, le sixième plus grand cabinet d’audit avec seulement un autre client en dehors du S&P 500, l'entreprise prévoit de soumettre ses rapports annuels 10-K et ses rapports trimestriels 10-Q en retard d'ici février, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Nasdaq. Malgré l'enquête du Département de la Justice des États-Unis, certains analystes restent optimistes, soulignant le potentiel de Super Micro dans le marché en forte croissance des centres de données d'IA. C3.ai (AI.US) C3.ai progresse de 22 % pour atteindre 32,08 $ après avoir annoncé une collaboration élargie avec Microsoft pour accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle pour les clients commerciaux sur la plateforme Microsoft Azure. Cet accord positionne C3.ai comme le fournisseur préféré de logiciels d'applications d'IA pour Microsoft Azure, tandis que Microsoft devient le fournisseur de cloud préféré pour les offres de C3.ai. Cette initiative stratégique inclut l'intégration de l'ensemble de la suite de logiciels d'applications d’IA d'entreprise de C3.ai avec le portail commercial cloud de Microsoft.

