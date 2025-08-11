Le titre Barrick Mining chute après avoir perdu le contrôle d'une mine au Mali

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) a publié aujourd'hui, avant l'ouverture des marchés, ses résultats du deuxième trimestre 2025. La société a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires grâce à une tendance positive sur le marché de l'or. Cependant, une baisse significative du volume des ventes due à une charge de dépréciation liée à la perte de contrôle d'une mine au Mali constitue un signal très négatif. En termes de chiffre d'affaires, Barrick a déclaré 3,68 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, cette augmentation n'est pas due à une hausse du volume, qui a baissé d'environ 19 % par rapport à l'année précédente. Cette forte baisse s'explique par l'exclusion de la mine Loulo-Gounkonto au Mali du périmètre de consolidation des résultats, qui a été « temporairement » reprise par la junte militaire au pouvoir au Mali. Bien que la société détienne toujours une participation de 80 % dans la mine, le processus décisionnel concernant l'exploitation de la mine lui a été complètement retiré. Conformément aux exigences comptables, la société a donc dû comptabiliser une charge de dépréciation. La valeur des actifs perdus a pesé sur la société à hauteur de 1,04 milliard de dollars. Dans le même temps, la société a exclu la production d'or de la mine de ses résultats, ce qui a contribué à une baisse du volume des ventes au deuxième trimestre 2025 à 770 000 onces. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Bien qu'il s'agisse d'un coût ponctuel, cette exclusion pourrait représenter un défi important pour la société au cours des prochains trimestres. Face à une baisse de près de 20 % du volume des ventes d'or, le moteur actuel des résultats de la société reste la tendance positive des prix sur le marché de l'or qui, bien qu'elle ne montre pas encore de signes de retournement, pourrait ne pas maintenir la même dynamique élevée que celle observée depuis le début de l'année. La charge de dépréciation a été mal accueillie par le marché, qui lui a accordé plus d'importance qu'à la solide augmentation de 16 % du flux de trésorerie par rapport à l'année précédente. RÉSULTATS FINANCIERS DU 2e TRIMESTRE 2025 Bénéfice par action ajusté : 0,47 USD (+46 % a/a) ; prévision : 0,46 USD

0,47 USD (+46 % a/a) ; prévision : 0,46 USD Chiffre d'affaires : USD 3,68 milliards (+16 % a/a) ; prévision : USD 3,68 milliards

USD 3,68 milliards (+16 % a/a) ; prévision : USD 3,68 milliards EBITDA ajusté : USD 2,32 milliards

USD 2,32 milliards Prix réel de l'once d'or : USD 3 295

USD 3 295 Ventes d'or : 770 000 onces (-19 % a/a) ; prévision : 791 971 onces

770 000 onces (-19 % a/a) ; prévision : 791 971 onces Production d'or : 797 000 onces ; prévisions : 800 082 onces

Production de cuivre : 59 000 tonnes (+37 % a/a)

Flux de trésorerie disponible : 395 millions USD (+16 % a/a) ; prévisions : 363 millions USD

Dépenses en capital : 934 millions USD (+14 % a/a) Face à la perte du contrôle de la mine au Mali, la société ne peut pas tirer pleinement parti des opportunités liées à l'actuel marché haussier de l'or. Malgré cela, il convient de rappeler que le métal se trade actuellement à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, soutenu également par une demande historique des fonds et des banques centrales, ce qui permet à Barrick d'améliorer ses ventes malgré la baisse des volumes.

Barrick Mining Corp (1D) L'action Barrick Mining a ouvert en baisse de plus de 5,5 %, mais depuis le début de la séance, nous avons assisté à une reprise de la demande, qui a poussé les cotations vers une réduction de l'écart de prix. Les résultats d'aujourd'hui ont été précédés d'une impulsion haussière la semaine dernière, qui a sorti l'action d'une légère consolidation d'un mois observée dans la zone 20,5-22 dollars. Source: xStation



