🛢️Le WTI recule de 1,5% à cause l'OPEP+

Les spéculations concernant l'offre de l'OPEP+ pèsent sur le pétrole Les prix ont effacé une partie des gains enregistrés la semaine précédente, qui avaient été alimentés par les anticipations d'une reprise chinoise et les incertitudes liées à l'approvisionnement russe, dès le début de la nouvelle semaine. La semaine dernière, les prix ont atteint un pic proche de 70 dollars le baril, leur plus haut niveau en près de deux mois, même si les gains ont été considérablement réduits à la fin de la séance de vendredi. Stratégie de l'OPEP+ et risque d'excédent de l'offre Des informations non officielles publiées au cours du week-end suggèrent que l'OPEP+ envisage une nouvelle augmentation de la production à partir de novembre, qui pourrait dépasser les 137 000 barils par jour annoncés précédemment. Une telle décision s'inscrirait dans la continuité de la stratégie de l'alliance visant à regagner des parts de marché au détriment de son rôle traditionnel de régulateur des prix, ce qui suscite des inquiétudes quant à une nouvelle augmentation de l'excédent de l'offre mondiale. L'AIE estime que l'excédent pourrait atteindre 3 millions de barils par jour l'année prochaine. Dans ce scénario, Goldman Sachs estime que le Brent et le WTI pourraient chuter à 50-60 dollars le baril. IEA anticipates a massive supply overhang next year. Source: Bloomberg Finance LP Cette semaine, la déclaration du ministre saoudien du Pétrole mercredi sera cruciale, tout comme la prochaine réunion du cartel prévue le 5 octobre. Si les plans visant à augmenter les limites de production sont confirmés, une nouvelle baisse des prix est possible, surtout compte tenu de la période actuelle d'accumulation saisonnière des stocks. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les risques liés à la Russie restent un contrepoids Il est important de ne pas négliger les risques persistants liés à l'approvisionnement en provenance de Russie. Au cours du week-end, l'Ukraine a lancé de nouvelles attaques contre les infrastructures pétrolières russes, ce qui pourrait aggraver la pénurie de carburant dans le pays. Cependant, la réduction du traitement du pétrole brut en Russie pourrait également nécessiter une augmentation des exportations de pétrole brut, ce qui constituerait un facteur négatif pour le marché. Actuellement, jusqu'à 30 % de la capacité de raffinage de la Russie est hors service et la capacité de stockage est limitée. Par conséquent, pour éviter d'arrêter la production, la Russie pourrait être contrainte d'augmenter ses exportations de pétrole brut. De plus, selon certaines spéculations, Donald Trump aurait officieusement autorisé l'Ukraine à utiliser du matériel fourni par les États-Unis pour mener des frappes en profondeur sur le territoire russe. Cette décision pourrait exercer une pression supplémentaire sur la Russie. On sait que Donald Trump souhaite que des pays comme l'Inde et la Chine cessent d'acheter des matières premières russes. Points clés à surveiller pour les investisseurs Confirmation de la décision de l' OPEP+ d'augmenter sa production lors de la réunion prévue la première semaine d'octobre.

d'augmenter sa production lors de la réunion prévue la première semaine d'octobre. Données de l' API et de l' EIA sur l'évolution des stocks, qui pourraient renforcer ou atténuer la pression actuelle sur l'offre.

et de l' sur l'évolution des stocks, qui pourraient renforcer ou atténuer la pression actuelle sur l'offre. Rythme de la reprise économique en Chine et en Europe, tel qu'indiqué par les banques centrales. Perspectives techniques Le pétrole teste actuellement la moyenne mobile sur 50 périodes, proche de 64 $ le baril. Si le prix clôture aujourd'hui à son niveau actuel ou en dessous, cela confirmerait la formation d'une étoile du soir, indiquant une poursuite de la baisse. Cependant, si le prix rebondit dans la dernière partie de la séance d'aujourd'hui, un nouveau test de la fourchette 65-66 $ le baril est possible. Source : xStation5

