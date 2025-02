L'ère du gaz naturel bon marché est-elle terminée ?

Si le gaz naturel ne fait plus la une des journaux comme en 2022, lorsque les prix européens ont dépassé les 300 euros par mégawattheure, les prix actuels sont plusieurs fois inférieurs, mais toujours nettement plus élevés que les niveaux observés il y a quelques années seulement. Cependant, les Américains continuent de profiter des avantages d'un gaz bon marché. Les prix à la consommation, bien que distincts des prix sur les bourses des matières premières, ne représentent encore qu'une fraction de ceux pratiqués en Europe. Cependant, le paysage américain est en train de changer. Alors que le président américain Donald Trump souhaite poursuivre une approche « drill baby drill » pour maximiser la production de pétrole et de gaz, la demande intérieure bondit et les ambitions en matière d'exportation augmentent. Parallèlement, les besoins en gaz de l'Europe pourraient augmenter. Cela pourrait-il signifier la fin du gaz bon marché aux États-Unis, sacrifié sur l'autel de l'expansion internationale ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Diminution des approvisionnements russes : Un véritable changement ? Avant la guerre en Ukraine, la Russie était le premier fournisseur incontesté de gaz naturel de l'Europe, principalement par le biais de gazoducs. Le conflit a radicalement modifié cette dynamique, en interrompant pratiquement les livraisons par gazoduc. Pourtant, l'Europe reste un acheteur important de GNL russe. En 2024, les importations de GNL russe ont atteint un niveau record, alors même que les livraisons américaines ont diminué. Le gaz russe, y compris sous sa forme liquéfiée, est tout simplement moins cher, un fait exploité par les principales économies européennes. L'UE vise à mettre un frein à cette pratique, ouvrant potentiellement des portes à d'autres fournisseurs, notamment les États-Unis. Les États-Unis : Une puissance en matière de GNL Il y a environ un an, la capacité d'exportation des États-Unis tournait autour de 12 milliards de pieds cubes, mais elle dépasse désormais fréquemment les 15 milliards. L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la capacité d'exportation de GNL en Amérique du Nord doublera pour atteindre 24,4 milliards de pieds cubes d'ici à 2028. Les États-Unis ont l'intention d'exploiter leur potentiel en profitant de la hausse des prix à l'étranger. L'EIA indique que la capacité d'exportation de l'Amérique du Nord pourrait doubler. Source : EIA Les besoins en gaz de l'Europe demeurent, dans un contexte de remise en question de l'accord vert et d'épuisement des stocks. Donald Trump a exhorté l'Europe à augmenter ses importations de GNL pour combler l'important déficit commercial. Une opportunité opportune se présente alors que l'Europe, qui a épuisé ses réserves de gaz au début de l'hiver, cherche probablement à se diversifier en s'éloignant des approvisionnements russes. Les niveaux de stockage européens se situent actuellement à environ 55 %, en dessous de la moyenne quinquennale, comme en 2021 lorsque la Russie a commencé à réduire ses livraisons. Pour atteindre l'objectif de 90 % de capacité de stockage d'ici le début du mois de novembre, il faudra augmenter les importations américaines. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'influence des conditions météorologiques Les vagues de froid qui ont touché les États-Unis et l'Europe au début de l'année ont intensifié la demande de chauffage. Les deux années précédentes avaient été marquées par une consommation de gaz modérée. Par conséquent, les prix ont grimpé dans les deux régions. Cependant, les conditions météorologiques sont volatiles et les indications suggèrent que le pire de l'hiver pourrait être derrière nous. L'Europe, en revanche, est confrontée à une réalité différente : elle est toujours aux prises avec une offre limitée et des prix supérieurs à 50 euros/MWh. En revanche, les prix américains ont déjà reculé de près de 30 % par rapport à leur pic saisonnier. Si la tendance de l'année dernière se répète, une baisse de 40 à 50 % par rapport au zénith des prix est plausible, ce qui pourrait permettre de revenir à la fourchette de 2,2-2,5 $/MMBTU observée à l'automne dernier. Perspectives de prix Les prix européens et asiatiques restent plusieurs fois supérieurs aux prix américains. En tenant compte des coûts de transport et de liquéfaction, l'écart entre les références mondiales et les prix américains se réduirait considérablement. Cependant, l'augmentation de la capacité d'exportation des États-Unis va resserrer l'offre intérieure. S'il existe un potentiel de croissance de la production, la demande locale est également sur le point d'augmenter, sous l'effet de l'essor de l'infrastructure de l'IA. Donald Trump a laissé entendre que les besoins énergétiques des États-Unis pourraient doubler au cours des prochaines années, les centrales au gaz représentant plus de 40 % de la production d'électricité américaine. Cela pourrait entraîner une réduction de l'offre nationale dans un contexte de hausse de la demande, ce qui entraînerait inévitablement une hausse des prix. Cela se reflète en partie dans la courbe à terme, qui prévoit des prix de 4,5 à 4,6 dollars en janvier prochain, bien que ces niveaux puissent être atteints plus tôt. L'été prochain devrait être marqué par des températures extrêmes, ce qui augmentera encore les besoins énergétiques des États-Unis et limitera potentiellement la reconstitution des stocks avant la prochaine saison de chauffage. La question qui se pose alors est la suivante : Est-ce le crépuscule du gaz américain bon marché ? Source: Bloomberg Finance LP, XTB

