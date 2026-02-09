Les 3 marchés à surveiller cette semaine (09.02.2026)

La première semaine de février s’est ouverte dans un climat de forte volatilité, dans le prolongement des turbulences observées en janvier. Les marchés ont récemment été secoués par une chute brutale des cours de l’or, la capitulation du Bitcoin, un net repli des valeurs technologiques américaines, ainsi qu’une remontée marquée du dollar américain, portée par une ruée mondiale vers les liquidités. Alors que la majorité des grandes entreprises ont désormais publié leurs résultats trimestriels, l’attention des investisseurs se tourne progressivement vers l’économie réelle. Plusieurs indicateurs macroéconomiques américains majeurs sont attendus cette semaine, notamment les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) et les données d’inflation. Dans ce contexte de nervosité accrue, trois instruments méritent une attention particulière dans les jours à venir : l’euro-dollar, l’argent et le S&P 500. EURUSD Le dollar américain a retrouvé de la vigueur, les flux de capitaux se dirigeant de manière marquée vers la sécurité des liquidités. Les scénarios annonçant une chute imminente du billet vert apparaissent ainsi prématurés. À court terme, l’évolution de la paire EURUSD dépendra largement des publications macroéconomiques à fort enjeu prévues cette semaine, qui permettront aux marchés d’évaluer à la fois la solidité de l’économie américaine et la trajectoire future de la Réserve fédérale. Mardi, les investisseurs prendront connaissance des données sur les ventes au détail de décembre. Elles seront suivies mercredi par le rapport clé sur l’emploi de janvier (NFP), dont la publication avait été retardée par la brève fermeture du gouvernement. Enfin, vendredi, les chiffres de l’inflation IPC de janvier viendront compléter cette séquence. Des données solides sur l’emploi, combinées à une inflation persistante, pourraient renforcer l’hypothèse d’une politique monétaire restrictive maintenue plus longtemps. SILVER Après une chute violente fin janvier, l’argent a entamé le mois de février sans réel signe de stabilisation. Entre son plus haut historique et son point bas récent, le métal blanc a perdu près de 50% de sa valeur. Il est important de souligner que les craintes liées à une pénurie physique de l’offre se sont largement dissipées. Cette évolution est visible aussi bien à travers les données du COMEX qu’en Chine, où la prime de prix s’est réduite à quelques dollars seulement. Malgré une tentative de rebond observée en fin de semaine dernière, l’argent reste sous forte pression. En cas de nouvelle vague de liquidations sur le Bitcoin ou sur les marchés actions américains, il demeurerait l’un des actifs les plus vulnérables à une correction supplémentaire. US500 Les actions américaines ont entamé le mois de février sous pression, malgré la résolution de l’impasse législative liée à la fermeture partielle du gouvernement. Le sentiment de marché a été affecté par l’effondrement des cryptomonnaies et des métaux précieux, ainsi que par une lassitude croissante à l’égard des géants technologiques. Les investisseurs s’interrogent notamment sur l’ampleur des dépenses d’investissement de ces entreprises, qui ne se traduisent pas encore par une accélération proportionnelle de la croissance du chiffre d’affaires. Il convient toutefois de rappeler que le S&P 500 représente une large part de l’économie américaine et que le secteur dit « réel » continue d’afficher une résilience relative. Dans ce contexte, les données sur les ventes au détail et l’emploi seront déterminantes cette semaine. Les résultats d’entreprises resteront également au centre de l’attention dans les prochains jours.





