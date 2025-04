Les actions amorcent un rebond porté par les discussions sur les tarifs douaniers 📄 📌

AprĂšs une vague de ventes massives amorcĂ©e mercredi Ă la suite de l’annonce de nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump, les marchĂ©s boursiers de nombreux pays enregistrent aujourd’hui un rebond modĂ©rĂ©. Cet regain d’optimisme chez les investisseurs repose sur l’espoir de progrĂšs dans les nĂ©gociations commerciales et d’un Ă©ventuel allĂšgement des tarifs pour certains partenaires. D’aprĂšs le secrĂ©taire au TrĂ©sor Scott Bessent, environ 70 pays ont dĂ©jĂ contactĂ© l’administration amĂ©ricaine pour manifester leur volontĂ© d’entamer des discussions commerciales. Toutefois, la situation demeure incertaine, notamment vis-Ă -vis de l’Union europĂ©enne, du Canada et de la Chine — les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Voici un point sur l’évolution des discussions dans plusieurs pays clĂ©s : Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Japon Tarifs imposĂ©s : 25 % sur les importations de voitures, 24 % sur d’autres produits.

Impact Ă©conomique : une baisse potentielle du PIB pouvant atteindre 0,8 %.

Réaction : le Premier ministre Shigeru Ishiba presse Donald Trump de revenir sur sa décision.

État des nĂ©gociations : les discussions sont sur le point de dĂ©buter ; Tokyo rĂ©clame une rĂ©duction tarifaire. Au 8 avril 2025, le Japon subit une forte pression Ă©conomique Ă la suite des nouveaux tarifs amĂ©ricains — 25 % sur les voitures importĂ©es et 24 % sur d’autres biens — susceptibles de ralentir la croissance de 0,8 %. Face Ă cette menace, le Premier ministre Ishiba a exhortĂ© le prĂ©sident Trump Ă revoir sa position. Un appel tĂ©lĂ©phonique hier entre les deux dirigeants a permis au Japon de devenir une prioritĂ© dans les nĂ©gociations commerciales amĂ©ricaines. Scott Bessent et le reprĂ©sentant au commerce Jamieson Greer mĂšneront les pourparlers cĂŽtĂ© amĂ©ricain. La perspective d’un accord avec une dĂ©lĂ©gation japonaise qualifiĂ©e rassure les marchĂ©s : l’indice JP225 rebondit de 2,75 % aujourd’hui, enregistrant un gain de 9,50 % depuis ses plus bas de la veille. Source: xStation 5 Union europĂ©enne Proposition de l’UE : suppression des droits de douane industriels selon le principe « zĂ©ro pour zĂ©ro ».

RĂ©ponse des États-Unis : refus de Trump, invoquant d’autres dĂ©sĂ©quilibres commerciaux.

Mesures de rĂ©torsion : l’UE envisage des tarifs sur des produits amĂ©ricains.

Position officielle : prĂ©fĂ©rer le dialogue, mais prĂȘte Ă des mesures proportionnĂ©es. L’Union europĂ©enne a proposĂ© un accord « zĂ©ro pour zĂ©ro » pour supprimer mutuellement les droits de douane sur les produits industriels. Une tentative de dĂ©samorcer les tensions, rejetĂ©e par Trump au motif de dĂ©sĂ©quilibres commerciaux persistants. Le commissaire europĂ©en au Commerce, MaroĆĄ Ć efčovič, s’est dit prĂȘt Ă nĂ©gocier mais a dĂ©plorĂ© l’absence d’engagement concret cĂŽtĂ© amĂ©ricain. Face Ă cette impasse, l’UE envisage d’imposer des droits de douane de 25 % sur certains produits amĂ©ricains dĂšs le 15 avril, si les discussions Ă©chouent. Des consultations sont en cours entre les États membres pour adopter une position commune. MalgrĂ© sa volontĂ© de dialogue, Bruxelles reste prĂȘte Ă agir si nĂ©cessaire. L’indice Euro Stoxx 50 progresse de 2,12 % aujourd’hui, soit 4,85 % au-dessus de ses plus bas de la veille. Ce rebond reste moins vigoureux que celui observĂ© au Japon, les deux indices ayant prĂ©cĂ©demment perdu 17 Ă 18 % depuis la fin mars. Source: xStation 5 CoopĂ©ration UE–Chine « La Chine et l’Union europĂ©enne doivent intensifier leur coopĂ©ration et garantir un commerce et des investissements libres et ouverts », selon les mĂ©dias d’État chinois. Dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes, l’UE cherche Ă renforcer ses liens Ă©conomiques avec la Chine. La prĂ©sidente de la Commission europĂ©enne, Ursula von der Leyen, s’est rĂ©cemment entretenue avec le Premier ministre chinois Li Qiang pour approfondir la coopĂ©ration commerciale. Les deux parties ont plaidĂ© pour une rĂ©forme du systĂšme commercial mondial. Toutefois, l’UE reste prudente, en raison des dĂ©sĂ©quilibres persistants et de l’afflux de produits subventionnĂ©s en provenance de Chine. Chine Les tensions sino-amĂ©ricaines ont de nouveau explosĂ© cette semaine. Le prĂ©sident Trump a menacĂ© d’imposer 50 % de droits de douane supplĂ©mentaires sur les importations chinoises, sauf si PĂ©kin retire d’ici ce soir les reprĂ©sailles tarifaires de 34 % annoncĂ©es vendredi dernier. PĂ©kin a rĂ©affirmĂ© son refus de cĂ©der, promettant de « se battre jusqu’au bout » et se disant prĂȘte Ă contre-attaquer. Hier, Trump a Ă©galement annoncĂ© sur Truth Social la fin des pourparlers commerciaux avec la Chine et l’annulation des rĂ©unions prĂ©vues, ce qui alimente les craintes d’un conflit commercial prolongĂ©. L’indice CHN.cash a chutĂ© de plus de 18 % depuis fin mars. En l’absence d’avancĂ©es concrĂštes et avec la menace de nouveaux tarifs dĂšs demain, le rebond chinois reste modeste : +2,50 % aujourd’hui, soit seulement +4,00 % au-dessus des rĂ©cents creux. Source: xStation 5 ViĂȘt Nam Le ViĂȘt Nam s’est dit prĂȘt Ă augmenter ses importations de produits amĂ©ricains, notamment dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, dans le but de rĂ©duire son excĂ©dent commercial avec les États-Unis. Par ailleurs, HanoĂŻ a demandĂ© un dĂ©lai de 45 jours avant la mise en Ɠuvre des droits de douane amĂ©ricains de 46 %, afin de faciliter les nĂ©gociations. TaĂŻwan Le ministre taĂŻwanais des Affaires Ă©trangĂšres, Lin Chia-lung, a affirmĂ© que l’üle est disposĂ©e Ă entamer des nĂ©gociations commerciales avec les États-Unis « Ă tout moment ». Bien que les semi-conducteurs, principal produit d’exportation taĂŻwanais, soient actuellement exclus des nouveaux tarifs amĂ©ricains, l’action de TSMC a chutĂ© de prĂšs de 26 % depuis ses plus hauts rĂ©cents, reflet des inquiĂ©tudes plus larges du marchĂ©. TaĂŻwan adopte ainsi une stratĂ©gie proactive afin de limiter l’impact Ă©conomique potentiel. Source: xStation 5

