Les actions d'ACM Research et de Synaptics sont en hausse aujourd'hui 📈

Les actions du fabricant de semi-conducteurs ACM Reserach (ACM.US) gagnent prĂšs de 5% aujourd'hui sur une vague de rĂ©surgence plus large dans le secteur des semi-conducteurs, avec Synaptics rebondissant depuis des plus bas de plusieurs mois aprĂšs que la sociĂ©tĂ© ait dĂ©clarĂ© qu'elle prĂ©sentera de nouvelles technologies liĂ©es Ă l'IA et Ă l'IoT appelĂ©es Internet des objets (Edge AI) au CES 2025. Les actions de Synaptics (SYNA.US) ont rĂ©cemment rencontrĂ© une zone de rĂ©sistance importante prĂšs de 84 $, oĂč l'on voit la moyenne mobile exponentielle Ă 200 sĂ©ances EMA200 (ligne rouge) ; cependant, aujourd'hui, elles gagnent prĂšs de 4 %.

Source : xStation5

ACM Reserach Q3 2024 Financial Results

Source: ACM Research

The company has shown a lot of growth in overall business momentum in the last quarter, which the valuation of its shares has not kept up with - these are still under pressure. The company has considerable exposure to the Chinese market and could potentially lose out if the US and China were to escalate their existing trade rivalry. ACM Research shares have twice found strong support near $15.5-$16.

Source: xStation5