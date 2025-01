Les actions de Heico connaissent la plus forte baisse depuis 2022 📉

Les actions du fabricant de pièces détachées et de composants électroniques critiques utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'armée et de l'aéronautique, Heico (HEI.US), perdent près de 20 % par rapport à leurs sommets d'octobre. Cette baisse se produit malgré l'absence de nouvelles significatives justifiant la chute du sentiment. Actuellement, le titre se négocie avec une prime d'environ 20 % par rapport au prix d'achat moyen de Berkshire Hathaway, qui a acquis une participation dans l'entreprise familiale en entrant dans l'actionnariat.

Nous pouvons en partie attribuer le recul de l'action à la faiblesse à court terme du secteur de la défense et des entreprises connexes. Les investisseurs sont peut-être en train d'analyser dans quelle mesure les politiques de Trump affecteront les contrats de défense et les dépenses budgétaires.

Heico prévoit une croissance continue des ventes en 2025, à la fois organique et soutenue par des acquisitions. La stratégie consiste à développer les produits et à profiter des opportunités d'acquisition, tout en maintenant la stabilité financière. Solides résultats financiers pour le quatrième trimestre 2024 Les résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2024 ont toutefois été très bons et, mis à part un ralentissement dans le segment des achats de défense, il n'y a pas de signes d'alarme. Il se peut aussi que Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le bénéfice net du quatrième trimestre de l'exercice 2024 a augmenté de 35 % pour atteindre 139,7 millions de dollars (0,99 $ par action), contre 103,4 millions de dollars (0,74 $ par action) au quatrième trimestre de l'exercice 2023.

Le bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice 2024 a augmenté de 27 % pour atteindre 514,1 millions de dollars (3,67 $), contre 403,6 millions de dollars (2,91 $ par action) en 2023.

Les recettes du quatrième trimestre ont augmenté de 8 % pour atteindre le chiffre record de 1,013 milliard de dollars, contre 936,4 millions de dollars un an plus tôt. Pour l'ensemble de l'exercice, elles ont augmenté de 30 % pour atteindre 3,857 milliards de dollars, contre 2,968 milliards de dollars en 2023.

La marge d'exploitation est passée à 21,6 % au quatrième trimestre (contre 20,2 %), et à 21,4 % pour l'ensemble de l'exercice (contre 21,1 %). Le BAIIA a augmenté de 13 % pour atteindre 264 millions de dollars au quatrième trimestre et de 32 % pour atteindre 1,002 milliard de dollars pour l'ensemble de l'exercice. Flight Support Group a enregistré une augmentation de 15 % de son chiffre d'affaires, en hausse de 49 % pour l'ensemble de l'exercice 2024. La croissance organique a été de 12 %. Heico a déclaré son 17e trimestre consécutif de croissance des ventes nettes. Le bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre a augmenté de 35 % pour atteindre 154,5 millions de dollars, et pour l'ensemble de l'exercice, de 53 % pour atteindre 593,1 millions de dollars. La marge d'exploitation du quatrième trimestre a augmenté à 22,3% (contre 19%), et pour l'ensemble de l'année à 22,5% (contre 21,9%).

Electronic Technologies Group ; le chiffre d'affaires du groupe au quatrième trimestre a baissé de 1,8% à 336,2 millions de dollars (principalement en raison d'une baisse des commandes dans le secteur de la défense), mais pour l'ensemble de l'année, il a augmenté de 3% à 1,263 milliard de dollars.

Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre a chuté de 5 % à 81,8 millions de dollars, mais pour l'ensemble de l'année, il a augmenté de 1 % à 288,2 millions de dollars. La marge d'exploitation a été de 24,3 % au quatrième trimestre (contre 25,2 %) et de 22,8 % pour l'ensemble de l'année (contre 23,3 %). Dans le même temps, le carnet de commandes record indique des perspectives de croissance optimistes dans le segment de l'espace et de la défense pour 2025. Heico a acquis un total de quatre sociétés en 2024, dont Capewell Aerial Systems et Marway Power Solutions, soutenant ainsi la croissance des bénéfices. La société s'attend à ce que les acquisitions améliorent les bénéfices en 2025. Le ratio dette/bénéfice net a diminué en 2024, et le ratio dette/EBITDA a baissé jusqu'à 50 % en 2024. Le flux de trésorerie provenant des opérations a augmenté de 39 % au quatrième trimestre et de 50 % pour l'ensemble de l'année. La société a annoncé un dividende semestriel de 0,11 $ par action. Il s'agit du 93ème dividende consécutif depuis 1979. Graphique D1 de l'action Heico Corp (HEI.US) Les actions de la société testent le retracement de 23,6 Fibonacci de la vague haussière de 2020. L'ampleur actuelle de la liquidation est similaire à celle de la période avril-juillet 2022. Historiquement, les retraits de 20 % ou plus des actions de la société ont été extrêmement rares.

Source: xStation5 La valorisation de Heico est relativement difficile, mais la croissance annuelle du bénéfice net a été de 27 %, ce qui, combiné au large fossé de l'entreprise, justifie en partie la « valorisation élevée ». L'entreprise reste un fournisseur clé de remplacements OEM, c'est-à -dire de composants et de pièces électroniques pour l'armée américaine, le secteur spatial et les entreprises aérospatiales, en particulier Boeing.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."