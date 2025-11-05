Points clés McDonald’s résiste à la tempête du secteur

La fréquentation des consommateurs à faibles revenus est en forte baisse.

Les actions de McDonald’s ont progressé de 3 % après la publication de résultats mitigés pour le troisième trimestre 2025. Les investisseurs accueillent favorablement la performance des ventes comparables, dans un contexte où le secteur peine à croître. Chiffres clés des résultats du T3 2025 de McDonald’s Chiffre d'Affaires: $ 7 078 million, +3% en glissement annuel et 0,36% en-dessous du consensus de marché EBIT: $3 357 million, +5% en glissement annuel BPA Ajustés: $3,22, 0% en glissement annuel et 3% en-dessous du consensus de marché McDonald’s résiste dans un environnement de marché difficile Les actions de McDonald’s ont progressé en début de séance après la publication des résultats du troisième trimestre 2025. Le groupe a enregistré une croissance du chiffre d’affaires dans l’ensemble de ses segments. Les ventes comparables mondiales ont augmenté de 3,6 % sur un an, principalement soutenues par une hausse de 4,7 % des revenus issus de l’activité internationale franchisée. Ce chiffre, qui exclut les nouvelles ouvertures de restaurants, reflète plus fidèlement la croissance du chiffre d’affaires par point de vente. Cette performance illustre une croissance solide pour une entreprise mature, dans un environnement concurrentiel difficile où de nombreux acteurs du secteur misent sur des baisses de prix. Par ailleurs, les activités détenues en propre et les franchises internationales ont progressé respectivement de 2,4 % et 4,3 %, tandis que les ventes totales (tous canaux confondus) ont augmenté de 6 % à taux de change constants. Que fait McDonald's? Comme l’a noté Chipotle lors de sa présentation des résultats, McDonald’s souligne également une baisse de la fréquentation des consommateurs à faibles revenus aux États-Unis, en recul à deux chiffres selon l’entreprise. En parallèle, la fréquentation des consommateurs à revenus élevés a augmenté de manière significative au cours du trimestre, compensant partiellement la baisse. Pour y répondre, l’entreprise lance des produits spéciaux à prix réduits afin de maintenir sa part de marché. Elle mise également sur le développement de son segment boissons, avec le lancement de cafés cold brew et de boissons fruitées rafraîchissantes, visant directement Starbucks, qui traverse actuellement des difficultés. Cette stratégie permet de diversifier les revenus tout en compensant la faiblesse du secteur. La croissance des bénéfices a été plus lente que celle des ventes en raison de l’augmentation des charges d’intérêts et de la fiscalité, mais sur le plan opérationnel, McDonald’s a réalisé un trimestre solide. Les actions McDonald’s ne progressent que de 3 % sur l’année, mais continuent de se négocier à un multiple supérieur à 25 fois le bénéfice par action (P/E). Source: xStation5 Source: xStation5

