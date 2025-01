Les actions de Meta Platforms proches de leur plus haut historique avant la publication des résultats de ce jour 📈

Les actions de la sociĂ©tĂ© de Mark Zuckerberg, Meta Platforms (META.US), enregistrent une lĂ©gĂšre hausse aujourd'hui, Ă l'approche de la publication des rĂ©sultats du quatriĂšme trimestre que l'entreprise dĂ©voilera aprĂšs la clĂŽture de la sĂ©ance de trading aux États-Unis. Les investisseurs porteront une attention particuliĂšre Ă l'impact des investissements massifs de l'entreprise dans l'intelligence artificielle sur sa rentabilitĂ© publicitaire. Le marchĂ© s'intĂ©ressera Ă©galement Ă savoir si les « prĂ©occupations » concernant l'efficacitĂ© de DeepSeek pousseront l'entreprise Ă remettre en question ses rĂ©centes annonces d'investissements en capital dans l'IA, d'un montant de 65 milliards de dollars. L'action de l'entreprise a augmentĂ© de prĂšs de 45 % en 2024 et de prĂšs de 650 % par rapport Ă ses plus bas de 2022. Par consĂ©quent, tout « faux pas » dans le rapport pourrait dĂ©clencher des prises de bĂ©nĂ©fices. Attentes de Wall Street : Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Revenus entre 45 et 48 milliards de dollars, en hausse de 17 % Ă 20 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

BĂ©nĂ©fice par action (BPA) de 6,75 $, soit une augmentation de 27 % par rapport au quatriĂšme trimestre 2023. Ces rĂ©sultats seront analysĂ©s dans le contexte des projets de dĂ©penses en capital (CAPEX) de Meta pour 2025, estimĂ©es entre 60 et 65 milliards de dollars, dont la majeure partie sera consacrĂ©e au dĂ©veloppement de l'infrastructure de l'IA. ParallĂšlement, le marchĂ© prĂȘtera attention Ă la concurrence potentielle de DeepSeek. La publicitĂ© numĂ©rique restera la principale source de revenus, reprĂ©sentant 98 % du chiffre d'affaires total. La question est de savoir dans quelle mesure elle sera accĂ©lĂ©rĂ©e par les nouveaux outils d'IA et la hausse des prix publicitaires. Au dernier trimestre, le nombre d'impressions publicitaires de Meta a augmentĂ© de 7 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, et le prix moyen a augmentĂ© de 11 % en glissement annuel. Si cette dynamique se poursuit, avec une croissance toujours impressionnante du nombre d'utilisateurs actifs d'applications (Facebook, WhatsApp, Instagram ; +5 % en glissement annuel au troisiĂšme trimestre, atteignant 3,29 milliards d’utilisateurs), cela pourrait amĂ©liorer le sentiment autour de l’action de l'entreprise. CAPEX sur l'IA et poursuites juridiques de l'UE Un avertissement potentiel concernant les dĂ©penses en capital pour 2025 pourrait entraĂźner un affaiblissement du sentiment autour de plusieurs entreprises liĂ©es Ă l'IA, telles que Nvidia (NVDA.US) et Arista Networks (ANET.US). En revanche, si l'entreprise laisse ses dĂ©penses en capital inchangĂ©es, le marchĂ© pourrait interprĂ©ter cela comme un signe positif et considĂ©rer la rĂ©action Ă DeepSeek comme totalement injustifiĂ©e, ne reprĂ©sentant pas un « changement radical » dans le marchĂ© technologique.

En fin de compte, l'entreprise pourrait Ă©galement bĂ©nĂ©ficier des dĂ©clarations de Donald Trump, qui a indiquĂ© Ă Davos que les sanctions que l'Union europĂ©enne envisage d'imposer aux grandes entreprises technologiques amĂ©ricaines, y compris Meta, seront critiquĂ©es par l'administration amĂ©ricaine. Les investisseurs peuvent s'attendre Ă une communication Ă ce sujet, bien qu'il soit trĂšs incertain que Meta fasse des dĂ©clarations Ă ce propos. Meta Platforms (META.US) L'action de Meta Platforms a connu une forte hausse, alimentĂ©e par l'expansion des bĂ©nĂ©fices, la rĂ©duction des coĂ»ts opĂ©rationnels et un catalyseur supplĂ©mentaire sous forme d'intelligence artificielle, dont l'impact positif sur le marchĂ© publicitaire est rapidement devenu apparent d’un point de vue commercial (meilleure personnalisation des contenus et analyse efficace des donnĂ©es utilisateurs). Le marchĂ© des options, selon les probabilitĂ©s, prĂ©voit un changement de prix d’environ 7 % aprĂšs la publication des rĂ©sultats financiers de ce jour. Sur cette base, un test des niveaux de 620 $ et 715 $ semble rĂ©aliste. Source: xStation5 La valorisation de Meta Platforms est globalement en ligne avec la moyenne des entreprises de l'indice Nasdaq 100, et le ratio C/B prĂ©visionnel est clairement infĂ©rieur au ratio C/B actuel. Les investisseurs attendent une forte croissance de la rentabilitĂ© de l'entreprise et analyseront les rĂ©sultats d'aujourd'hui sous cet angle. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

