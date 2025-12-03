Microsoft a démenti les informations publiées par The Information, selon lesquelles l’entreprise aurait abaissé ses objectifs de croissance des ventes ainsi que les limites pour certains produits d’IA, après que certaines équipes commerciales n’ont pas atteint leurs objectifs. Le rapport, citant des sources au sein d’Azure, indiquait notamment que : The Carlyle Group avait réduit ses dépenses liées à Copilot Studio en raison de problèmes d’intégration des données ;

Microsoft Foundry n’avait pas atteint les hypothèses liées aux dépenses des clients. Microsoft a rejeté ces accusations, affirmant que le rapport mélange les attentes de croissance avec les quotas de vente — lesquels, souligne l’entreprise, n’ont pas été réduits. Cette situation intervient dans un contexte de préoccupations croissantes sur les marchés : l’adoption de l’IA progresse plus lentement que prévu et seule une petite partie des projets dépasse la phase pilote. Parallèlement, les géants de la tech subissent une pression accrue pour démontrer que les investissements massifs dans l’IA — y compris les 35 milliards de dollars de dépenses d’investissement record de Microsoft au dernier trimestre — se traduiront par des revenus durables. Malgré ces défis, Microsoft continue d’enregistrer une solide croissance d’Azure et prévoit que les contraintes de capacité se poursuivront jusqu’à mi-2026, en raison de la forte demande. L’entreprise reste l’un des principaux bénéficiaires de l’infrastructure IA, même si la lenteur de mise en œuvre et les rapports sur des problèmes côté clients renforcent la prudence des investisseurs et alimentent les comparaisons avec les précédentes bulles technologiques. Après la publication du rapport par The Information, l’action Microsoft a d’abord chuté de près de –3 % pour atteindre environ 475 USD. Elle a toutefois partiellement rebondi pour revenir autour de –1,65 %, se négociant près de 481 USD.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."