Les actions de Photronics enregistrent une hausse de près de 50 % suite à la publication de résultats solides pour le troisième trimestre.

Les actions de Photronics ont connu une hausse de 50 % mercredi, enregistrant leur plus forte progression intrajournalière depuis mars 2009, après que le fabricant de semi-conducteurs ait annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations moyennes des analystes. Photronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux de photomasques pour semi-conducteurs, qui constituent un élément essentiel des infrastructures. Le bénéfice par action a dépassé de près de 35 % les prévisions du marché. Résultats du quatrième trimestre fiscal : Bénéfice par action ajusté de 60 cents contre 59 cents en glissement annuel, estimation de 45 cents

Chiffre d'affaires de 215,8 millions de dollars, -3,1 % en glissement annuel, estimation de 205,3 millions de dollars

Bénéfice par action de 1,07 dollar contre 54 cents en glissement annuel Prévisions pour le premier trimestre fiscal : Chiffre d'affaires prévu entre 217 et 225 millions de dollars, estimation 207,3 millions de dollars (consensus Bloomberg)

Bénéfice par action ajusté prévu entre 51 et 59 cents (estimation 46 cents) Source: xStation5 Même après la hausse du cours de l'action aujourd'hui, la valorisation de Photronics reste potentiellement intéressante, avec un ratio cours/bénéfice dans les 20 et un ratio cours/chiffre d'affaires de 2,5. La marge nette de la société est en forte hausse, tout comme son bénéfice net, qui s'élève à près de 62 millions de dollars, soit un résultat supérieur de près de 35 % au précédent record du troisième trimestre 2023. Source: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

