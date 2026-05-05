Les actions de Shopify et d'Eaton s'effondrent 📉 Les entreprises américaines publient leurs résultats

Les marchés boursiers américains réagissent à la publication des résultats trimestriels, avec une volatilité significative pour des titres tels qu'Eaton et Shopify, où les prises de bénéfices prédominent malgré des résultats financiers solides. Shopify – le titre recule de plus de 6 % après la publication des résultats Chiffre d'affaires : 3,17 milliards de dollars (supérieur aux estimations de 3,09 milliards)

Résultat d'exploitation : 382 millions de dollars (supérieur aux 329,2 millions)

MRR : 212 millions de dollars (conforme aux prévisions)

GMV : 100,74 milliards de dollars (supérieur aux estimations de 98,77 milliards)

Charges d'exploitation du deuxième trimestre : 35 à 36 % du chiffre d'affaires Source: xStation5 American Electric Power – le titre en légère hausse après la publication des résultats Chiffre d'affaires : 6,02 milliards de dollars (contre une prévision de 5,75 milliards)

Bénéfice par action (BPA) d'exploitation : 1,64 dollar (contre une prévision de 1,57 dollar)

Prévisions pour 2026 : inchangées

BPA pour l'exercice : 6,15–6,45 dollars (contre un consensus de 6,34 dollars) Source: xStation5 Pfizer Bénéfice par action : 0,75 $ (contre 0,72 $)

Chiffre d'affaires : 14,45 milliards de dollars (contre 13,84 milliards de dollars)

Prévisions pour 2026 : maintenues

Bénéfice par action pour l'exercice : 2,80 $ – 3,00 $

Chiffre d'affaires pour l'exercice : 59,5 milliards de dollars – 62,5 milliards de dollars (contre 61,43 milliards de dollars) Source: xStation5 BioNTech Bénéfice par action : -1,95 $

Chiffre d'affaires : 118,1 millions d'euros (inférieur aux 168,4 millions d'euros prévus)

Perte d'exploitation : 677,5 millions d'euros (supérieure aux 658,6 millions d'euros estimés)

Prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice : 2,0 à 2,3 milliards d'euros

Fermetures de sites : Allemagne, Singapour, CureVac

Réduction des effectifs : environ 1 860 postes

Économies de coûts : jusqu'à 500 millions d'euros par an d'ici 2029

Rachat d'actions : jusqu'à 1 milliard de dollars Source: xStation5 Marathon Digital – L'action en légère hausse après la publication de bons résultats Bénéfice par action : 1,65 $ (contre 0,74 $)

EBITDA : 2,76 milliards de dollars (contre 2,29 milliards de dollars)

Rachat d'actions : +5 milliards de dollars Source: xStation5 Eaton Bénéfice par action : 2,81 $ (supérieur à 2,75 $)

Chiffre d'affaires : 7,45 milliards de dollars (supérieur à 7,13 milliards de dollars)

Électrique Amériques : 3,6 milliards de dollars (supérieur à 3,46 milliards de dollars)

Aérospatiale : 1,18 milliard de dollars (supérieur à 1,11 milliard de dollars)

Électrique mondial : 1,95 milliard de dollars (supérieur à 1,78 milliard de dollars)

BPA du deuxième trimestre : 3,00 $ – 3,10 $ (contre une estimation de 3,14 $)

BPA de l'exercice : 13,05 $ – 13,50 $

Croissance organique : 9 % – 11 % (deuxième trimestre et exercice) DuPont Bénéfice par action : 0,55 $ (supérieur à 0,48 $)

Chiffre d'affaires : 1,68 milliard de dollars (supérieur à 1,66 milliard de dollars)

Bénéfice par action au 2e trimestre : environ 0,59 $ (contre une estimation de 0,58 $)

EBITDA au 2e trimestre : environ 430 millions de dollars (contre une estimation de 439,3 millions de dollars)

EBITDA de l'exercice : 1,73 à 1,76 milliard de dollars

Chiffre d'affaires de l'exercice : 7,16 à 7,22 milliards de dollars

Bénéfice par action de l'exercice : 2,35 à 2,40 dollars (revu à la hausse par rapport à 2,25 à 2,30 dollars) Source: xStation5 Archer-Daniels-Midland Chiffre d'affaires : 20,49 milliards de dollars (inférieur aux 20,61 milliards de dollars prévus)

Bénéfice par action : 0,71 dollar (supérieur aux 0,65 dollars prévus)

Transformation des graines oléagineuses : 9,30 millions de tonnes (contre 9,31 millions)

Transformation du maïs : 4,54 millions de tonnes (contre 4,61 millions) Source: xStation5

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