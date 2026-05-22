OUVERTURE OPEN : Wall Street frôle des sommets historiques à l'approche d'un long week-end, porté par l'IA

Sentiment du marché et aperçu macroéconomique Le sentiment sur les marchés américains reste très optimiste à l'ouverture vendredi, les actions étant en passe d'enregistrer leur plus longue série de hausses hebdomadaires depuis 2023. Cette bonne humeur s'appuie sur un apport global de liquidités et des indicateurs macroéconomiques solides. L'appétit pour le risque des investisseurs a été encore stimulé par la chute de l'indice de volatilité VIX à son plus bas niveau depuis début février, malgré une brève remontée technique lors des échanges de contrats à terme en début de matinée. Il convient de noter un optimisme considérable à l'approche du week-end concernant l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, les deux parties faisant état de progrès dans les négociations diplomatiques, ce qui entraîne un nouveau recul des prix du pétrole brut. La dynamique du marché est également alimentée par une vague agressive de rachats d'actions par les entreprises et de rachats en numéraire. Selon les données de l'EPFR, la valeur totale de ces achats d'actions par les entreprises a déjà dépassé 1 000 milliards de dollars pour 2026. À contre-courant des tendances mondiales générales, les données de l'indice PMI S&P publiées jeudi soulignent la résilience de l'économie américaine, en particulier dans le secteur manufacturier. Il apparaît de plus en plus clairement que les dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle commencent à se traduire par des données macroéconomiques tangibles. Sans surprise, compte tenu de la forte concentration de géants technologiques, le secteur principal du Nasdaq 100 mène la danse aujourd'hui. Source : Bloomberg Finance LP Analyse du Nasdaq 100 (US100) Le S&P 500 (US500) et le Nasdaq 100 (US100) ont gagné environ 0,5 % à l'ouverture de la séance au comptant avant de modérer légèrement leurs gains pour s'établir entre 0,3 % et 0,4 %, laissant les deux indices à quelques fractions de pour cent seulement de leurs plus hauts historiques. Pour rappel, les marchés américains seront fermés lundi à l'occasion du Memorial Day, le marché à terme fonctionnant selon un horaire réduit jusqu'à 19h00 CET. Le Nasdaq 100 a progressé malgré un recul de l'action Nvidia ; bien que le fabricant de puces ait publié des résultats financiers exceptionnels, cette annonce semble avoir déclenché une vague de prises de bénéfices parmi les investisseurs. À l'inverse, les méga-capitalisations telles qu'Apple et AMD se négocient près de leurs plus hauts niveaux, tandis que leurs pairs comme Microsoft et Meta Platforms restent bien en deçà de leurs records historiques, ce qui suggère une marge de progression supplémentaire pour les principaux indices afin de prolonger leurs gains. Faits marquants du monde des entreprises IBM (+2,2 %) et GlobalFoundries (+7,8 %) ont progressé après l'annonce de l'octroi par le gouvernement américain d'une aide de 2 milliards de dollars pour le développement d'installations de fabrication de plaquettes quantiques.

et ont progressé après l'annonce de l'octroi par le gouvernement américain d'une aide de 2 milliards de dollars pour le développement d'installations de fabrication de plaquettes quantiques. Workday (WDAY) a gagné 6,8 %? après avoir bondi de 12 % en pré-ouverture,, ses résultats financiers du premier trimestre ayant dépassé les attentes de Wall Street.

a gagné 6,8 %? après avoir bondi de 12 % en pré-ouverture,, ses résultats financiers du premier trimestre ayant dépassé les attentes de Wall Street. Zoom Communications (ZM) a grimpé de 11 % grâce à des résultats meilleurs que prévu et à des perspectives annuelles revues à la hausse. Le titre a également été soutenu par la révision à la hausse de la note de KeyBanc, qui l'a placée à « Sector Weight » .

a grimpé de 11 % grâce à des résultats meilleurs que prévu et à des perspectives annuelles revues à la hausse. Le titre a également été soutenu par la révision à la hausse de la note de KeyBanc, qui l'a placée à . Take-Two Interactive (TTWO) a reculé de 4,4 %, effaçant un gain en pré-marché pouvant atteindre 5 %, malgré la publication de chiffres trimestriels solides et la confirmation officielle de la date de sortie de Grand Theft Auto VI , fixée au 19 novembre.

a reculé de 4,4 %, effaçant un gain en pré-marché pouvant atteindre 5 %, malgré la publication de chiffres trimestriels solides et la confirmation officielle de la date de sortie de , fixée au 19 novembre. IMAX Corp. (IMAX) a bondi de près de 17 % après que les médias ont rapporté que l'exploitant de cinémas à grand écran envisageait une vente potentielle et avait approché diverses sociétés de divertissement.

a bondi de près de 17 % après que les médias ont rapporté que l'exploitant de cinémas à grand écran envisageait une vente potentielle et avait approché diverses sociétés de divertissement. Alcoa Corp. (AA) a bondi de 7 % après qu'UBS a relevé la note du producteur d'aluminium à « Acheter », invoquant des perspectives favorables pour les prix de l'aluminium en raison de la guerre en cours.

a bondi de 7 % après qu'UBS a relevé la note du producteur d'aluminium à « », invoquant des perspectives favorables pour les prix de l'aluminium en raison de la guerre en cours. Peloton (PTON) a bondi de 11 % et Universal Technical Institute (UTI) a gagné 8 % après l'annonce de l'ajout de ces deux titres à l'indice S&P SmallCap 600.

a bondi de 11 % et a gagné 8 % après l'annonce de l'ajout de ces deux titres à l'indice S&P SmallCap 600. Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont reculé, Alibaba (BABA) perdant 1,1 % et Trip.com (TCOM) 2,2 %, plombées par les inquiétudes liées au projet de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers de sanctionner les courtiers transfrontaliers. Les valeurs phares et les valeurs à la traîne du Nasdaq 100. Source : Bloomberg Finance LP



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