Les actions de Southwest Airlines chutent alors qu'Elliott Investment Management intensifie les pressions 📉

Les actions de Southwest Airlines (LUV.US) ont chutĂ© de 1,26% aujourd'hui suite Ă l'annonce que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a formellement demandĂ© une assemblĂ©e spĂ©ciale des actionnaires, intensifiant ainsi sa pression pour obtenir des changements significatifs au sein de la compagnie aĂ©rienne.   Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Elliott, qui a accumulĂ© une participation de 11 % dans Southwest, cherche Ă remplacer huit membres actuels du conseil d'administration par ses propres candidats. Cette dĂ©marche marque la première course aux procurations d'Elliott aux États-Unis depuis 2017 et sa toute première demande d'assemblĂ©e extraordinaire des actionnaires depuis la fondation de la sociĂ©tĂ© en 1977. L'investisseur activiste a proposĂ© une liste de huit candidats au poste d'administrateur, dont des vĂ©tĂ©rans du secteur tels que Michael Cawley, ancien directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de Ryanair, et David Cush, ex-directeur gĂ©nĂ©ral de Virgin America. Elliott a demandĂ© que l'assemblĂ©e extraordinaire ait lieu le 10 dĂ©cembre 2024. Cette escalade survient malgrĂ© les efforts rĂ©cents de Southwest pour apaiser les investisseurs. En septembre, la compagnie aĂ©rienne a annoncĂ© le dĂ©part de six membres du conseil d'administration, dont le prĂ©sident Gary Kelly, et a rĂ©duit la taille de son conseil de 15 Ă 12 membres. Southwest a Ă©galement dĂ©voilĂ© des plans visant Ă accroĂ®tre son bĂ©nĂ©fice d'exploitation de 4 milliards de dollars d'ici Ă 2027 et a annoncĂ© des changements dans sa politique d'attribution des sièges et sa stratĂ©gie internationale. Cependant, Elliott maintient que ces mesures sont insuffisantes. L'entreprise a critiquĂ© la direction de Southwest, en particulier le PDG Bob Jordan, en citant des annĂ©es de sous-performance par rapport aux autres entreprises du secteur. Au cours des trois dernières annĂ©es, les actions de Southwest ont chutĂ© d'environ 40 % et ont enregistrĂ© des performances infĂ©rieures Ă celles de compagnies rivales telles que Delta Air Lines et United Airlines. La rĂ©action nĂ©gative du marchĂ© aujourd'hui suggère que les investisseurs s'inquiètent de la possibilitĂ© d'une bataille prolongĂ©e et perturbatrice au sein du conseil d'administration. Ils craignent Ă©galement que la course aux procurations ne dĂ©tourne l'attention de la direction de la mise en Ĺ“uvre des amĂ©liorations opĂ©rationnelles et des initiatives stratĂ©giques nĂ©cessaires. Au fur et Ă mesure que la situation Ă©volue, les investisseurs surveilleront de près la rĂ©ponse de Southwest et tout impact potentiel sur les opĂ©rations et la stratĂ©gie Ă long terme de la compagnie aĂ©rienne. L'issue de cette course aux procurations pourrait avoir des rĂ©percussions importantes sur l'orientation et le leadership futurs de Southwest. Le cours s'approche du support de retracement de Fibonacci Ă 50% qui a Ă©tĂ© un niveau très fort Ă la fois dans les mouvements de hausse et de baisse. Le RSI est Ă la limite de la divergence baissière, le niveau de 52,9 confirmant la tendance baissière. Le MACD a donnĂ© aujourd'hui un signal de vente, ce qui pourrait donner un avantage aux baissiers. Pour les haussiers, le niveau clĂ© est le retracement de Fibonacci de 61,8%. Les haussiers reprendront le contrĂ´le si le prix se maintient pendant plusieurs jours de trade au-dessus de 30,76$. Dans le cas contraire, les baissiers pourraient prendre le contrĂ´le. Source : xStation Â

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."