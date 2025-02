Les actions de Vishay Intertechnology et de Powell Industries gagnent 7 % sur fond d'investissements américains dans les infrastructures

Les actions de Vishay Intertechnology (VSH.US), une société américaine spécialisée dans les composants passifs (résistances, condensateurs, inductances) et les semi-conducteurs (MOSFET, diodes, transistors de puissance) importants pour les systèmes d'alimentation des serveurs d'IA, la conversion d'énergie et l'infrastructure de réseau, sont en hausse de plus de 7 % aujourd'hui après la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre 2024. Dans son commentaire sur les résultats, le PDG de la société, Joel Smejkal, a souligné un ratio book-to-bill positif, un très fort afflux de commandes pour des projets d'infrastructure de réseaux intelligents, et les premières livraisons de serveurs d'IA de la société. Vishay a également annoncé un plan de restructuration en 2024, qui comprend la fermeture de trois usines de fabrication, dont une usine à Shanghai, en Chine, d'ici la fin de 2026.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 714,7 millions de dollars, avec une perte par action GAAP de (-0,49 $) et un bénéfice ajusté par action de 0 $. Cependant, il y avait des signes de croissance, y compris le premier ratio book-to-bill positif en neuf trimestres à 1,01 (0,99 pour les semi-conducteurs, 1,03 pour les composants passifs) et un carnet de commandes de 4,4 mois - bien que toujours inférieur à la moyenne historique de l'entreprise de 5 à 6 mois.

Les dépenses d'investissement pour 2024 s'élèvent à 320,1 millions de dollars. La direction a donné des indications pour le premier trimestre 2025, prévoyant un chiffre d'affaires de 710 millions de dollars, avec un écart possible de ± 20 millions de dollars, et une marge brute d'environ 19 %.

Malgré les indicateurs positifs, les résultats du quatrième trimestre ont été légèrement inférieurs à ceux du troisième trimestre. Cependant, les dépenses d'investissement substantielles de Vishay, qui s'élèvent à 320,1 millions de dollars en 2024, reflètent un engagement fort en faveur de l'expansion des capacités et de l'avancement de la technologie, en particulier dans les domaines de l'e-mobilité et de l'infrastructure de l'IA. Ce niveau d'investissement, qui s'élève à environ 11 % du chiffre d'affaires annuel, est nettement plus élevé que la moyenne du secteur, qui est de 7 à 8 %. La disparité des ratios de facturation entre les semi-conducteurs (0,99) et les composants passifs (1,03) suggère une reprise inégale entre les segments de produits. Les composants passifs affichent une dynamique de croissance plus forte, ce qui correspond au cycle de marché habituel, où ce segment tend à mener la reprise du secteur des semi-conducteurs. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Les actions de Powell Industries (POWL.US) sont en hausse de 7% aujourd'hui après que le conseil d'administration ait déclaré un dividende trimestriel de 0,2675 $ par action. Le dividende sera versé le 19 mars 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 19 février 2025. Powell Industries, basée à Houston, conçoit, fabrique et entretient des équipements et des systèmes personnalisés pour la distribution, le contrôle et la surveillance de l'électricité.

Les marchés de l'entreprise vont des grands clients industriels tels que les services publics, les producteurs de pétrole et de gaz, les raffineries, les usines pétrochimiques, les producteurs de pâte et de papier aux mines et même aux chemins de fer. Ces dernières années, la société a connu une croissance sans précédent. Ses actions ont augmenté de près de 100 % en glissement annuel et de près de 600 % au cours des cinq dernières années.

Source: xStation5

