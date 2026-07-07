Les actions du secteur de l'uranium après la chute 📉 Uranium Energy Corp. s'effondre de 50 % par rapport à ses plus hauts

Points clés Les actions d’Uranium Energy Corp. ont perdu près de 50 % par rapport à leurs plus hauts, alors même que les cours mondiaux de l’uranium au comptant restent relativement stables.

Les actions de Cameco ont chuté d’environ 30 % par rapport à leur plus haut, tandis que la société a renforcé sa participation dans la mine d’uranium de Cigar Lake.

Le producteur de combustible nucléaire Centrus Energy intégrera l’indice S&P SmallCap 600 le 14 juillet.

La plus grande société d'uranium des États-Unis, Uranium Energy Corp. (UEC.US), a enregistré une correction d'environ 40 % par rapport à ses plus hauts. Récemment, H.C. Wainwright a réitéré sa recommandation « Achat » sur Uranium Energy Corp. et a maintenu son objectif de cours à 26,75 dollars, bien que la société ait annoncé un résultat net trimestriel en baisse et l'absence de chiffre d'affaires. Le point le plus important à retenir de ce rapport n’était pas la perte en soi, mais la stratégie d’UEC en matière de stocks d’uranium. La société a choisi de ne pas vendre d’U3O₈ sur le marché au comptant, bien que l’uranium trade à près de 86 dollars la livre, ce qui suggère que la direction s’attend à des prix plus favorables ou à des opportunités de contrats à long terme au cours des prochains trimestres. Les cours au comptant de l’uranium oscillent actuellement autour de 85 dollars la livre après avoir reculé par rapport aux quelque 97 dollars observés en début d’année, bien que la tendance à long terme reste à la hausse. La société a annoncé une perte nette trimestrielle de 52,3 millions de dollars, soit 0,11 dollar par action, contre une perte de 30,2 millions de dollars au trimestre précédent. Ces résultats mettent en évidence les pressions sur les coûts auxquelles est généralement confronté un producteur lors de la phase de montée en puissance et d’expansion de la production.

La production à Christensen Ranch a atteint 146 550 livres d’U3O8, tandis que le démarrage des opérations à Burke Hollow marque une étape importante, signalant la transition d’UEC : la société, auparavant considérée principalement comme un titre spéculatif tirant parti de l’évolution des cours de l’uranium, est en passe de devenir un véritable producteur d’uranium.

UEC détient actuellement environ 1,5 million de livres d’U3O8 en stock. À un cours au comptant de 86 dollars la livre, ces stocks ont une valeur de marché théorique d’environ 129 millions de dollars, offrant ainsi aux investisseurs à la fois une réserve financière et un effet de levier supplémentaire en cas de hausse future des cours de l’uranium.

Le marché a sanctionné le titre pour avoir manqué les prévisions de chiffre d’affaires, affiché une perte plus importante et connu des retards de production, ce qui a entraîné une baisse de 24 % du cours de l’action au cours de la semaine dernière, à 10,65 dollars. Malgré cette baisse, le titre reste environ 72 % plus élevé qu’il y a un an, ce qui suggère qu’une partie de la récente faiblesse reflète des prises de bénéfices à la suite d’un très fort rebond.

H.C. Wainwright a également souligné la solide situation de trésorerie d’UEC et son bilan riche en liquidités, notant que la société détient plus de liquidités que de dettes, ce qui réduit le risque financier alors que la production continue de s’accélérer.

La question clé en matière d’investissement reste de savoir si UEC parviendra à réduire son coût de production par livre à mesure que la production augmente. Si les coûts unitaires commencent à baisser, les pertes actuelles pourraient de plus en plus être considérées comme temporaires plutôt que structurelles.

La principale déception a été le résultat par action de -0,11 $, contre des prévisions consensuelles de -0,03 $, alors que les investisseurs s’attendaient également à un chiffre d’affaires d’environ 12,1 millions de dollars. Cela explique en grande partie pourquoi la recommandation positive des analystes n’a pas réussi à empêcher la récente vague de ventes.

Pour l’ensemble du secteur de l’uranium, le message reste mitigé. Les cours au comptant de l’uranium continuent de se maintenir autour de 80 dollars la livre, mais le sentiment moins favorable à l’égard des valeurs liées aux matières premières et la moindre participation des investisseurs financiers pèsent actuellement sur les actions du secteur de l’uranium.

Les arguments haussiers en faveur d’UEC reposent toujours sur trois piliers : des cours de l’uranium élevés et durables, une production nationale d’uranium en hausse aux États-Unis, et la capacité à monétiser ses stocks ou à conclure des contrats à long terme à des prix plus attractifs.

Le risque baissier est clair. Si les retards de production persistent, que les coûts restent élevés et que la société continue de générer peu ou pas de chiffre d’affaires, les investisseurs pourraient de plus en plus considérer UEC comme une option sur le prix de l’uranium à effet de levier plutôt que comme un producteur pleinement établi. Actions UEC.US (intervalle D1) Les actions UEC se négocient actuellement bien en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), un niveau qui a souvent servi de zone d’accumulation à long terme ces dernières années. Source: xStation5 Cameco renforce sa participation dans Cigar Lake Cameco a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire dans la mine d'uranium de Cigar Lake auprès de TEPCO Resources. À l'issue de cette opération, la participation de Cameco a augmenté de 2,871 points de pourcentage pour atteindre 57,418 %, tandis que celle d'Orano Canada est passée à 42,582 %.

Cette opération revêt une importance particulière pour le secteur de l’uranium, car Cigar Lake est l’une des mines d’uranium les plus grandes et les plus riches en teneur au monde.

Une participation plus importante permet à Cameco de bénéficier d’une exposition accrue à la production future d’uranium et, potentiellement, de flux de trésorerie plus importants si les cours de l’uranium devaient rester élevés.

Du point de vue des investisseurs, cette acquisition démontre que les principaux producteurs d’uranium continuent de renforcer leur contrôle sur des actifs de production de haute qualité plutôt que de s’en remettre à des achats sur le marché au comptant. Actions CCJ.US (intervalle D1) Les actions de Cameco se négocient actuellement avec une décote d’environ 10 % par rapport à leur moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), ce qui place la zone de support clé aux alentours de 100 à 103 dollars par action. Source: xStation5 Centrus Energy va intégrer l'indice S&P SmallCap 600 Centrus Energy intégrera l'indice S&P SmallCap 600 le 14 juillet, une évolution susceptible de générer une demande technique supplémentaire de la part des fonds d'investissement passifs qui répliquent cet indice de référence. La société joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement en combustible nucléaire aux États-Unis en tant que fournisseur d'uranium enrichi. Centrus revêt une importance particulière pour la prochaine génération de réacteurs nucléaires, car elle développe l’HALEU (uranium faiblement enrichi à haute teneur), le combustible spécialisé requis par de nombreux modèles de réacteurs avancés. Bien que l’intégration dans l’indice ne modifie pas immédiatement les fondamentaux de la société, elle pourrait améliorer la visibilité du titre auprès des investisseurs institutionnels et accroître la détention par les fonds passifs. Pour le secteur de l’uranium, cette intégration constitue un signe supplémentaire que les marchés financiers reconnaissent de plus en plus l’importance stratégique de la chaîne d’approvisionnement en combustible nucléaire aux États-Unis. Action Centrus (LEU.US) (intervalle D1) L’action Centrus a reculé d’environ 65 % par rapport à ses plus hauts et s’échange actuellement à environ 20 % en dessous de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge) sur le graphique quotidien. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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