Les actions H&M augmentent de 7 % après des résultats supérieurs aux prévisions.

Les actions de la société suédoise H&M (HMB.SE) ont augmenté de 7 % aujourd'hui, atteignant leur plus haut niveau en 11 mois, les investisseurs ayant salué les progrès réalisés dans la stratégie de H&M. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 40 % en glissement annuel pour atteindre 4,91 milliards de couronnes suédoises (523 millions de dollars), bien au-dessus du consensus LSEG de 3,68 milliards de couronnes suédoises.

Ces résultats supérieurs aux prévisions indiquent que le plan de redressement du PDG Daniel Erver porte ses fruits après deux trimestres difficiles.

Des collections plus tendance et un marketing axé sur les célébrités (Charli XCX, Tyla) permettent à H&M de se repositionner face à ses concurrents de la fast fashion Shein et Zara.

La société a réintroduit un défilé très médiatisé à la Fashion Week de Londres, le premier depuis 2018, soulignant ainsi sa volonté de renforcer la pertinence de sa marque.

Les stocks ont diminué de 9 % en glissement annuel, reflétant une meilleure gamme de produits et des ventes à prix plein en saison.

Les ventes ont légèrement baissé pour s'établir à 57 milliards de couronnes suédoises, mais ont tout de même dépassé les estimations (56,8 milliards de couronnes suédoises). Le contrôle des coûts et une discipline tarifaire plus stricte ont permis d'améliorer la rentabilité.Toutefois, les droits de douane américains et la baisse de confiance des consommateurs constituent des risques pour les marges du quatrième trimestre. H&M prévoit une « approche tarifaire prudente », consistant à augmenter les prix de manière sélective tout en protégeant les produits basiques d'entrée de gamme et les gammes pour enfants afin de défendre sa part de marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le timing du Black Friday (un jour plus tôt cette année) pourrait entraîner des remises plus importantes au quatrième trimestre. La dynamique de H&M à l'approche des fêtes de fin d'année sera un test décisif pour la durabilité de la stratégie de l'entreprise, et les États-Unis (13 % des ventes du groupe) restent un facteur déterminant compte tenu des difficultés liées à la politique commerciale. Source: xStation5

