Les bons résultats de Walmart n'ont pas satisfait le marché

Walmart (WMT.US) a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025. Les investisseurs ont été quelque peu déçus. Le taux de croissance est décevant, les indicateurs de valorisation sont très élevés et les risques externes pour l'entreprise s'accumulent. L'action a chuté de plus de 4 %. BPA : 0,68 contre 0,73 prévu

0,68 contre 0,73 prévu Chiffre d'affaires : 177,4 milliards de dollars contre 175,9 milliards attendus

177,4 milliards de dollars contre 175,9 milliards attendus Croissance des ventes : 4,8 % contre 4,21 % attendus

4,8 % contre 4,21 % attendus Marge brute : en hausse à 22,8 % contre 24,8 % attendus

en hausse à 22,8 % contre 24,8 % attendus Relèvement des prévisions de croissance des ventes pour l'ensemble de l'année : de 3-4 % à 3,75-4,75 %

de 3-4 % à 3,75-4,75 % Coûts d'exploitation : en hausse de 8 % en glissement annuel

en hausse de 8 % en glissement annuel Ventes en ligne : en hausse de 26 % Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société est actuellement proche de son plus haut niveau historique, à environ 38, ce qui est nettement supérieur à la norme du secteur. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La politique de maintien des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et les droits de douane supplémentaires imposés par la nouvelle administration présidentielle constituent de sérieuses menaces pour la situation de la société au cours des prochains trimestres. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que « Walmart sera en mesure d'absorber une partie des coûts liés aux droits de douane ». Naturellement, cela pourrait inquiéter les parties prenantes qui s'intéressent davantage aux bénéfices de la société qu'au soutien des politiques du président américain. Le PDG Doug McMillon a annoncé que malgré les efforts de Walmart pour éviter les hausses de prix, celles-ci sont inévitables. Perspectives du graphique Les actions Walmart sont en baisse aujourd'hui après la publication des résultats trimestriels et se rapprochent de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (ligne dorée). Une cassure de ce niveau pourrait faire chuter le cours à environ 96-97 dollars par action. Malgré des ventes solides, la hausse des coûts d'exploitation a réduit la rentabilité de l'entreprise, ce qui n'a pas plu aux investisseurs et a entraîné une pression à la vente. Source : xStation5 La taille de Walmart joue en sa faveur. Il s'agit du plus grand distributeur et employeur des États-Unis. Cette taille permet à Walmart d'absorber les coûts et de négocier des accords impossibles pour ses concurrents. La direction de l'entreprise communique sa confiance aux investisseurs en relevant ses prévisions. Cependant, les investisseurs restent prudents et pénalisent l'action avec une baisse significative. L'orientation future de Walmart sera déterminée par la prochaine réunion à Jackson Hole. La politique de taux d'intérêt de la Fed devrait déterminer la vigueur de la consommation au cours des prochains trimestres, ce qui aura un impact direct sur les bénéfices de Walmart.

