Les marchés sous pression entre politique et économie Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé jeudi, tiraillées entre les menaces tarifaires de Donald Trump et les élections anticipées en Allemagne. Le CAC 40 a progressé de 0,15% à 8.122,58 points,

à 8.122,58 points, Le DAX allemand a perdu 0,41% ,

, Le Footsie britannique a reculé de 0,57%. L’EuroStoxx 50 a terminé quasiment stable (+0,03%), tandis que le FTSEurofirst 300 a cédé 0,26% et le Stoxx 600 0,18%. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane imminents, ciblant les importations de bois, de voitures, de semi-conducteurs et de produits pharmaceutiques. Les investisseurs s’interrogent sur la portée de ces annonces : simple tactique de négociation ou début d’une guerre commerciale mondiale ? Par ailleurs, les élections en Allemagne suscitent l’attention. Les marchés espèrent un assouplissement des règles budgétaires allemandes par la prochaine coalition, mais l’influence du parti d’extrême droite AFD pourrait compliquer la formation d’un gouvernement stable. Valeurs à la Une : Carrefour sanctionné, Schneider Electric en hausse Carrefour (-9,5%) : Le distributeur chute après des résultats jugés mitigés en 2024 et des perspectives 2025 décevantes sur la rentabilité.

: Le distributeur chute après en 2024 et sur la rentabilité. Schneider Electric (+3,6%) : Le groupe a annoncé une hausse plus forte que prévu de sa marge bénéficiaire en 2025 après un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au dernier trimestre 2024.

: Le groupe a annoncé une après un au dernier trimestre 2024. ADP (-7,5%) : L’opérateur aéroportuaire a enregistré une forte baisse de son bénéfice net , tombé à 342 millions d’euros .

: L’opérateur aéroportuaire a enregistré une , tombé à . Tikehau Capital (+4%) : La société d’investissement a affiché une collecte nette record de 7 milliards d’euros en 2024 , grâce à son expansion internationale.

: La société d’investissement a affiché une , grâce à son expansion internationale. Repsol (+7,6%) : Le groupe pétrolier augmente son dividende et annonce un rachat d’actions de 700 millions d’euros en 2025.

: Le groupe pétrolier en 2025. Verallia (-4,2%) : L’entreprise spécialisée dans l’emballage en verre a publié des résultats annuels en baisse dans un contexte de marché difficile. Source Xstation5 Wall Street dans le rouge, impactée par Trump et Walmart À Wall Street, les indices reculent, sous l’effet des annonces de Donald Trump et des résultats décevants de Walmart. Dow Jones : -1,3% ,

, S&P 500 : -0,78% ,

, Nasdaq Composite : -0,82%. Changes : L’euro rebondit face au dollar Les investisseurs anticipent un ralentissement du rythme de réduction du bilan de la Fed, ce qui pèse sur le dollar. Le dollar cède 0,49% ,

, L’euro progresse de 0,42% à 1,0465 dollar ,

, La livre sterling monte de 0,37% à 1,2631 dollar. Obligations : recul des rendements aux États-Unis et en zone euro Les taux obligataires baissent après une hausse des inscriptions au chômage et un recul du sentiment économique aux États-Unis (indice Philly Fed). Taux du 10 ans américain : -3,2 pb à 4,5033% ,

, Taux du 10 ans allemand : -1,8 pb à 2,532% ,

, Taux du 2 ans allemand : -2,4 pb à 2,15%. Pétrole : légère hausse dans un climat d’incertitude Les cours du pétrole progressent, portés par l’incertitude sur l’offre et la baisse du dollar. Brent : +0,8% à 76,65 dollars ,

, WTI : +0,79% à 72,82 dollars.

