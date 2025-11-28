Les cours du pétrole en hausse après la panne du CME

Reprise des cotations et rebond des prix

Les cours du pétrole ont regagné du terrain vendredi après la reprise des cotations sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), suspendues en matinée en raison d’une panne technique ayant affecté le CME, la maison mère du marché new-yorkais. Vers 17h45, le contrat à terme sur le baril de brut léger WTI pour livraison en janvier progressait de 1,3%, s’établissant à 59,42 dollars à New York. De son côté, le Brent, pour livraison au même mois, gagnait 0,4% à 63,14 dollars le baril sur le marché londonien.

Cette interruption temporaire des échanges n’a pas empêché les opérateurs de se repositionner rapidement, profitant d’un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques et des anticipations sur les décisions de l’Opep+.

Un marché sous tension technique

La panne du CME, bien que résolue, a rappelé la vulnérabilité des infrastructures financières face aux aléas techniques. Les investisseurs ont cependant réagi avec sang-froid, se concentrant sur les fondamentaux du marché et les prochains événements macroéconomiques.

L’Opep+ et la guerre en Ukraine au cœur des préoccupations

La réunion de l’Opep+ : vers une stabilisation de l’offre ?

Les regards se tournent désormais vers la réunion de l’Opep+, prévue ce dimanche. Les pays membres et leurs alliés devraient y confirmer leur décision de mettre fin aux hausses de production à partir de 2026, une politique qui avait pesé sur les cours ces derniers mois. Cette annonce, si elle est validée, pourrait limiter l’offre mondiale et soutenir les prix à moyen terme.

Les analystes soulignent que cette décision intervient dans un contexte où la demande mondiale reste fragile, mais où les craintes de surproduction s’estompent progressivement.

Négociations Russie-Ukraine : un enjeu clé pour l’offre

Parallèlement, les négociations entre la Russie et l’Ukraine sont suivies de près. Un éventuel accord de paix pourrait entraîner la levée des sanctions contre la Russie, permettant un retour progressif de son pétrole sur les marchés internationaux. Selon les experts d’ING, « un accord de paix éliminerait probablement l’essentiel des risques de restriction de l’offre et conduirait potentiellement à la levée des sanctions contre la Russie ».

Cependant, Barclays tempère cet optimisme. Amarpreet Singh, analyste chez Barclays, estime que « même en cas de percée diplomatique, une forte hausse de la production russe en 2026 semble peu probable ». La Russie, limitée par ses capacités actuelles, n’a pas réussi à atteindre les cibles de production fixées par l’Opep+ cette année, ce qui laisse planer des doutes sur sa capacité à inonder rapidement le marché.

Perspectives : entre optimisme et prudence

Un équilibre fragile

Si la fin des hausses de production de l’Opep+ et un éventuel accord en Ukraine pourraient théoriquement faire baisser les prix, les contraintes structurelles de la Russie et la demande incertaine maintiennent une forme de stabilité. Les investisseurs restent donc en alerte, prêts à réagir aux moindres signaux géopolitiques ou économiques.

Les risques à surveiller

La capacité de la Russie à relancer sa production rapidement.

à relancer sa production rapidement. L’évolution de la demande mondiale , notamment en Chine et en Europe.

, notamment en Chine et en Europe. Les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et en Europe de l’Est.

FAQ

1. Pourquoi les cours du pétrole ont-ils rebondi vendredi ? Les cours ont progressé après la reprise des cotations sur le Nymex, interrompues par une panne technique du CME. Les anticipations autour de la réunion de l’Opep+ et des négociations Russie-Ukraine ont également soutenu les prix.

2. Que pourrait décider l’Opep+ lors de sa réunion de dimanche ? L’Opep+ devrait confirmer la fin des hausses de production à partir de 2026, une mesure qui pourrait limiter l’offre et soutenir les cours.

3. Quel serait l’impact d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine sur le marché pétrolier ? Un accord pourrait entraîner la levée des sanctions contre la Russie et un retour de son pétrole sur le marché, réduisant les risques de pénurie et faisant potentiellement baisser les prix.

4. Pourquoi Barclays doute-t-il d’une hausse rapide de la production russe ? Barclays estime que la Russie, limitée par ses capacités actuelles, n’a pas réussi à atteindre les objectifs de production de l’Opep+ en 2025, ce qui rend improbable une augmentation brutale de son offre en 2026.

5. Quels sont les principaux risques pour les cours du pétrole dans les prochains mois ? Les risques incluent la capacité de la Russie à augmenter sa production, l’évolution de la demande mondiale (notamment en Chine), et les tensions géopolitiques persistantes.