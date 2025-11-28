La Bourse de Paris a clôturé en légère hausse de 0,29% à 8 122,71 points, dans une séance dépourvue de catalyseur et marquée par une panne du Chicago Mercantile Exchange (CME), l’une des principales places boursières mondiales. Sur la semaine, le CAC 40 a progressé de 1,75%. Contexte de marché : Marchés américains au ralenti : Séance écourtée après Thanksgiving, avec une clôture à 18h00 GMT, limitant les volumes d’échanges en Europe.

: Séance écourtée après Thanksgiving, avec une clôture à 18h00 GMT, limitant les volumes d’échanges en Europe. "Calme plat" selon Kevin Thozet (Carmignac), en l’absence de nouvelles majeures.

selon (Carmignac), en l’absence de nouvelles majeures. Attente des décisions de la Fed : "Les marchés veulent croire en une baisse des taux en décembre", souligne Stephen Innes (SPI AM).

: "Les marchés veulent croire en une baisse des taux en décembre", souligne (SPI AM). Pourparlers Russie-Ukraine : Un accord de paix pourrait stimuler les marchés européens (amélioration du sentiment économique, baisse des prix de l’énergie, opportunités de reconstruction). Rendements obligataires OAT 10 ans : Stable à 3,41%. Actualités des entreprises SMCP (+4,87%) : Annonce la mise en vente d’actions pouvant aller jusqu’à 51,2% de son capital , une opération visant à stabiliser sa situation actionnariale .

Esso France (-1,62%) : Rachat par North Atlantic (Canada) de la participation de 83% détenue par ExxonMobil . L’entreprise sera renommée North Atlantic Energies . Une offre publique d’achat obligatoire sera lancée pour acquérir le reste du capital coté.

Vivendi (stable à 2,52 €) : Victoire de Vincent Bolloré devant la Cour de cassation dans le dossier l’opposant à des petits actionnaires. La cour d’appel de Paris devra se prononcer à nouveau sur le "contrôle de fait" exercé lors de la scission de Vivendi fin 2024. Enjeu : indemnisation potentielle des petits actionnaires , pour un montant de plusieurs milliards d’euros .



