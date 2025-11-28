Ouverture US : après une journée de repos, Wall Street ouvre la séance en territoire positif.

Wall Street affiche aujourd'hui un optimisme manifeste, les principaux indices progressant lors de la séance. Le S&P 500 est en hausse de 0,2 %, tandis que le Nasdaq gagne 0,3 %. Le Dow Jones maintient une tendance positive, soutenu principalement par les secteurs technologique et industriel.

Les gains d'aujourd'hui sont largement motivés par les anticipations d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre. Les marchés attribuent actuellement une probabilité de plus de 80 % à une baisse de 25 points de base lors de la réunion de décembre, ce qui renforce encore le sentiment haussier et soutient les gains boursiers. La dynamique positive est également alimentée par les spéculations concernant un successeur potentiellement plus accommodant à la présidence de la Fed, dont la politique favoriserait le maintien d'une orientation monétaire accommodante, impliquant une baisse des coûts de financement et un soutien continu à l'économie et aux marchés financiers.

Le secteur technologique reste le principal bénéficiaire de l'optimisme actuel des marchés, alimenté par la forte probabilité d'une baisse des taux en décembre. Une politique monétaire plus accommodante encourage une plus grande prise de risque, ce qui stimule naturellement la demande pour les valeurs technologiques.

Une incertitude subsiste toutefois : les données économiques clés, notamment l'indice des prix PCE privilégié par la Fed, ne seront publiées que la semaine prochaine. Les retards causés par la récente fermeture du gouvernement américain signifient que la Fed disposera d'informations limitées pour sa réunion de décembre. Néanmoins, la séance d'aujourd'hui montre que le marché profite de la faible liquidité de la période des fêtes pour terminer le mois sur une note positive. Contrats à terme S&P 500 (intervalle H1) Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 sont en hausse aujourd'hui, les acheteurs reprenant clairement le contrôle après le récent recul, ce qui indique un retour de l'optimisme sur les marchés. Les nouvelles positives concernant une éventuelle baisse des taux en décembre soutiennent davantage la demande, encourageant une activité accrue. Les gains sont également alimentés par les anticipations selon lesquelles la baisse des taux soutiendra la reprise économique et les bénéfices des entreprises, offrant des perspectives de poursuite de la dynamique haussière lors des prochaines séances. Source : xStation5 Actualités des entreprises : Alphabet (GOOGL.US) a retiré sa plainte antitrust auprès de l'UE contre les pratiques de Microsoft (MSFT.US) dans le domaine du cloud, une semaine après que les régulateurs aient lancé leur propre enquête. Google avait précédemment accusé Microsoft de comportement anticoncurrentiel, restreignant les clients sur la plateforme Azure. Ce retrait intervient après que la Commission européenne ait lancé un examen indépendant des pratiques dans le domaine du cloud. Malgré cela, l'enquête de l'UE se poursuit, maintenant Microsoft sous le contrôle des autorités réglementaires, tandis que Google peut se concentrer sur le développement de ses propres services cloud. Les actions de Nvidia (NVDA.US) sont en baisse suite à des informations selon lesquelles des entreprises technologiques chinoises, notamment Alibaba et ByteDance, entraînent leurs modèles d'IA dans des centres de données étrangers afin de contourner les restrictions américaines à l'exportation de puces. Ces entreprises s'appuient sur des centres de données appartenant à des entités non chinoises, ce qui leur permet de continuer à accéder aux puces Nvidia avancées malgré les restrictions. Cette situation met en évidence les tensions géopolitiques dans le secteur des semi-conducteurs et ajoute une incertitude temporaire à la valorisation boursière de Nvidia, même si la demande à long terme pour les puces d'IA reste très forte. Les actions d'Intel (INTC.US) ont augmenté de 4 % lors de la séance, malgré une perquisition au domicile de l'ingénieur Wei-Jen Lo à Taïwan, soupçonné d'avoir transféré des technologies liées à la sécurité nationale depuis son ancien employeur.

M. Lo travaillait auparavant chez Taiwan Semiconductor et a été recruté par Intel, qui a lancé sa propre enquête sur un éventuel détournement de secrets commerciaux.

Oracle (ORCL.US) Les actions ont baissé de près de 2 % lors de la séance d'aujourd'hui. Le marché reste sceptique quant aux prévisions de revenus massifs de la société et exprime ses inquiétudes quant à l'ampleur de sa dette.

