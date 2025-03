Les droits de douane s'intensifient 📉

Les tensions commerciales éclipsent les données économiques positives sur l'inflation Les actions américaines ont initialement progressé après que l'indice des prix à la consommation (IPC) ait montré que les coûts de logement augmentaient au rythme le plus lent depuis plus de trois ans. Cependant, ces gains se sont évaporés à mesure que les tensions commerciales croissantes ont pris le dessus sur les nouvelles positives concernant l'inflation. Les marchés, qui avaient bondi à la suite de signes de refroidissement de l'inflation, ont inversé leur tendance après que le Canada et l'Union européenne ont annoncé des tarifs de représailles contre les États-Unis, soulignant ainsi que les préoccupations commerciales éclipsent désormais les améliorations économiques. Une image globale de l'inflation qui s'améliore Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans l'ensemble, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent, contre une hausse de 0,5 % en janvier et bien en deçà de la prévision d'une hausse de 0,3 %. Le taux d'inflation annuel est de 2,8 %, en baisse par rapport à 3 % en janvier, tandis que l'inflation de base (hors alimentation et énergie) a diminué à 3,1 % en glissement annuel. Plusieurs facteurs ont contribué à ce refroidissement de l'inflation : L'indice des loyers a augmenté de 0,3 % en février, un rythme similaire à celui de janvier.

Le loyer équivalent des propriétaires a également augmenté de 0,3 % pour le mois, inchangé par rapport à janvier.

Les augmentations des prix des logements temporaires ont ralenti de manière significative, n'augmentant que de 0,2 % en fĂ©vrier, contre 1,4 % en janvier.  Les marchĂ©s se replient malgrĂ© un soulagement sur l'inflation En dĂ©pit du rapport sur l'inflation plus favorable, les indices majeurs ont tournĂ© Ă la baisse, ce qui montre clairement que les prĂ©occupations liĂ©es aux droits de douane supplantent les bonnes donnĂ©es Ă©conomiques. L'S&P 500, qui avait initialement bondi de 1,3 % grâce Ă la nouvelle de l'IPC favorable, a inversĂ© sa trajectoire pour clĂ´turer en baisse de 0,2 % alors que les inquiĂ©tudes liĂ©es Ă la guerre commerciale ont dominĂ©. Le Nasdaq 100 a montrĂ© une certaine rĂ©silience au dĂ©but mais a finalement chutĂ© de 0,3 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a enregistrĂ© une baisse plus marquĂ©e de 0,86 %. La vente massive s'est intensifiĂ©e après que le Canada a annoncĂ© de nouveaux droits de douane de 25 % sur environ 30 milliards de dollars de produits fabriquĂ©s aux États-Unis, suite Ă la dĂ©cision de l'administration Trump d'imposer des taxes mondiales sur les importations d'acier et d'aluminium. Ajoutant Ă ces tensions commerciales, l'Union europĂ©enne a dĂ©taillĂ© ses plans pour imposer des droits de douane de 50 % sur le bourbon du Kentucky et les motos Harley-Davidson Ă partir d'avril, avec des prĂ©lèvements supplĂ©mentaires sur les produits amĂ©ricains allant du chewing-gum aux soja prĂ©vus pour mi-avril, ce qui pourrait affecter les exportations amĂ©ricaines d'une valeur de 24,5 milliards de dollars. Politique de la Fed et perspectives Ă©conomiques Les traders intègrent toujours pleinement la première baisse de taux de 0,25 point de l'annĂ©e en juin, avec environ 73 points de base de rĂ©duction anticipĂ©s pour 2025. Cependant, les Ă©conomistes avertissent que les droits de douane pourraient compliquer le chemin de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale. « La lecture plus encourageante de l'IPC d'aujourd'hui est un soulagement, mais personne ne devrait s'attendre Ă ce que la Fed commence Ă abaisser les taux immĂ©diatement », a dĂ©clarĂ© Ellen Zentner de Morgan Stanley Wealth Management. « La Fed a adoptĂ© une posture attentiste, et Ă©tant donnĂ© l'incertitude de l'impact des politiques commerciales et migratoires sur l'Ă©conomie, elle voudra voir plus d'une seule lecture favorable de l'inflation. » Certains Ă©conomistes estiment que la croissance des prix des loyers continuera de ralentir cette annĂ©e, potentiellement sous pression des politiques migratoires plus strictes et des tensions commerciales persistantes. « La politique peut avoir des effets contraires — une immigration plus faible signifie moins de demande de logements, mais aussi moins d'offre de main-d'Ĺ“uvre pour la construction, tandis que les droits de douane pourraient augmenter les coĂ»ts de construction et constituer un frein Ă la construction de nouveaux logements », a notĂ© Wolfe.  Baisses de taux implicites de la Fed. Source: Bloomberg L.P. Les droits de douane assombrissent les perspectives d'inflation Le rapport positif sur l'inflation de mercredi fait largement rĂ©fĂ©rence aux actions tarifaires de Trump avant les rĂ©centes mesures, ce qui signifie que l'impact complet des nouveaux droits de douane n'est pas encore reflĂ©tĂ© dans les donnĂ©es. Les États-Unis ont imposĂ© un tarif supplĂ©mentaire de 10 % sur les produits chinois dĂ©but fĂ©vrier, mais de nombreux autres tarifs ont Ă©tĂ© mis en attente ou n'ont pris effet qu'en mars. Les Ă©conomistes de Goldman Sachs ont rĂ©cemment rĂ©visĂ© leur prĂ©vision pour l'indicateur de l'inflation de base du DĂ©partement du Commerce Ă 2,9 % pour le quatrième trimestre de 2025, contre une estimation prĂ©cĂ©dente de 2,4 %, en grande partie en raison des impacts anticipĂ©s des droits de douane. Ă€ mesure que la guerre commerciale s'intensifie, les prĂ©occupations du marchĂ© ont Ă©voluĂ©, passant de l'inflation Ă la santĂ© Ă©conomique globale. La Chambre de commerce amĂ©ricaine auprès de l'UE a averti mercredi que les tarifs sur les mĂ©taux amĂ©ricains et les contre-mesures de l'UE « ne feront que nuire aux emplois, Ă la prospĂ©ritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© des deux cĂ´tĂ©s de l'Atlantique. » Analyse technique de l'US500 (Intervalle D1) L'US500 a effacĂ© ses gains initiaux après l'escalade des tensions commerciales. Les baissiers viseront un nouveau test du niveau de retracement de Fibonacci Ă 61,8 %, tandis que les haussiers devront regagner le niveau de retracement de Fibonacci Ă 50 %. Le RSI est dans une zone de survente et le MACD continue d'afficher une divergence baissière. Â

