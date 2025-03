Les droits de douane vont-ils faire baisser le prix du maïs ?

La guerre commerciale initiée par Donald Trump bat son plein. Engagée début février, la bataille évolue constamment en rythme et en direction. Bien que les droits de douane sur la Chine aient déjà atteint 20%, la situation avec le Mexique, le Canada et le reste du monde demeure incertaine. Les investisseurs attendent avec impatience le 2 avril, date à laquelle les États-Unis doivent imposer des tarifs réciproques et statuer sur le commerce avec le Mexique et le Canada. Cela pourrait bien sûr entraîner des mesures de rétorsion contre les États-Unis, acteur majeur de nombreuses productions agricoles clés. En matière d’exportations vers la Chine, le soja joue un rôle crucial, tandis que le Mexique est le premier importateur mondial de maïs, principalement en provenance des États-Unis. En cas d’échec des négociations, le Mexique imposera-t-il des droits de douane élevés, paralysant ainsi l’agriculture américaine, ou les États-Unis réorienteront-ils leurs échanges vers d’autres pays ? Le marché mondial du maïs : état des lieux Le maïs figure parmi les principales cultures agricoles mondiales, aux côtés du blé, du soja et du riz. Contrairement au blé, la production de maïs et de soja est concentrée dans quelques régions du globe. Les États-Unis dominent largement la production de maïs, suivis par la Chine, le Brésil et l’Argentine. Si la guerre en Ukraine a mis en lumière la production de maïs de cette région, l’Ukraine n’occupe que la septième place mondiale, en considérant l’Union européenne comme un ensemble unique. Pour la campagne 2024/2025, la production de maïs a légèrement reculé par rapport à la saison record de 2023/2024, tandis que la consommation a progressé de manière marginale, entraînant un rebond des prix entre septembre 2024 et février 2025. Cependant, la politique tarifaire des États-Unis a perturbé les marchés, le maïs étant la céréale ayant connu la plus forte hausse de prix. Quelles sont les perspectives d'évolution pour ce marché ? Les États-Unis sont le premier producteur mondial de maïs. Source : Bloomberg Finance LP, USDA, XTB Le Mexique : un importateur clé En matière de consommation, les principaux acteurs sont également les plus grands producteurs. Les États-Unis sont le premier consommateur mondial de maïs, suivis par la Chine et le Brésil. Le maïs est principalement utilisé à deux fins essentielles : la production d’éthanol comme biocarburant et l’alimentation animale. Son usage pour la consommation humaine, directe ou indirecte, reste marginal. Par conséquent, son prix dépend largement des cours du carburant et de la demande en élevage. Le Mexique est le premier importateur mondial de maïs, principalement en provenance des États-Unis en raison de la proximité géographique. À l’inverse, la Chine n’occupe pas une place majeure parmi les importateurs mondiaux, bien que son importance ait crû depuis 2021. Malgré la position dominante des États-Unis à l’exportation, la Chine n’importe pratiquement pas de maïs américain. La guerre en Ukraine a également redéfini le commerce mondial du maïs. Avant 2022, l’Europe importait d’importants volumes de maïs américain. Aujourd’hui, les pays de l’UE s’appuient principalement sur l’offre ukrainienne, illustrant ainsi la dépendance des exportateurs américains vis-à-vis du marché mexicain. Le Mexique est le plus grand importateur mondial de maïs, principalement en provenance des États-Unis. Toutefois, en cas de droits de douane, le Mexique pourrait également importer du Brésil ou d'Argentine. Source : Bloomberg Finance LP, USDA, XTB Amélioration des conditions météorologiques et augmentation des surfaces cultivées en maïs Le maïs et le soja sont cultivés dans des régions similaires en raison de leurs exigences comparables. Ainsi, les agriculteurs ajustent leurs plans de semis chaque année. Face à des prix du maïs plus élevés que ceux du soja, une hausse des surfaces dédiées au maïs est attendue. Aux États-Unis, les agriculteurs prévoient d’ensemencer 94 millions d’acres, soit une augmentation de près de 4 millions d’acres, approchant les niveaux records de la campagne 2023/2024. De plus, les rendements devraient progresser grâce à des conditions météorologiques plus favorables. Le phénomène climatique El Niño, qui a provoqué un temps sec aux États-Unis, s’atténue, et les prévisions de température et de précipitations annoncent des conditions favorables dans la Corn Belt américaine. En cas de rupture commerciale avec le Mexique, les agriculteurs américains pourraient se retrouver avec un excédent de stocks, pesant lourdement sur les prix. Le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) prévoit une quatrième saison consécutive de baisse des prix. Le rapport sur les intentions de semis sera publié le 31 mars. L'absence d'El Niño se traduit par de meilleures conditions de croissance pour de nombreux produits agricoles dans le monde. Historiquement, les indices négatifs d'El Niño ont souvent entraîné une baisse des prix. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'importance du maïs pour les États-Unis Bien que les États-Unis soient un acteur majeur de la production agricole, son impact économique et commercial reste relativement modéré. Les exportations américaines de maïs vers le Mexique représentent environ 6 milliards de dollars, alors que le déficit commercial a atteint près de 172 milliards de dollars l’an dernier. Toutefois, le mécontentement du public est significatif. Lors de la précédente guerre commerciale, les agriculteurs concernés avaient bénéficié de subventions. Aujourd’hui, alors que la situation demeure incertaine, aucune mesure de soutien n’a été annoncée. Il est important de noter que de nombreux agriculteurs de la Corn Belt comptent parmi les électeurs de Donald Trump et du parti républicain, ce qui pourrait fortement influencer les élections législatives dans moins de deux ans. L'évolution des prix du maïs Bien que les prix du maïs, oscillant entre 450 et 460 cents le boisseau, soient presque deux fois inférieurs au sommet historique d’environ 800 cents, ils restent à un niveau intermédiaire. Une forte augmentation des stocks américains pourrait ramener les prix à des niveaux comparables à ceux de 2015-2020, où ils avoisinaient 350 cents le boisseau. Toutefois, cette évolution dépendra de l’issue de la guerre commerciale, des perspectives de production liées aux conditions météorologiques et du sentiment des investisseurs, qui ont récemment réduit leurs positions longues sur les contrats à terme du maïs. Bien que ce marché ne soit pas déterminant pour l’ensemble de l’économie américaine, le mécontentement d’un groupe social aussi large pourrait donner un signal négatif à d’autres électeurs, remettant en cause la priorité accordée à leurs intérêts par Donald Trump et fragilisant la relance économique promise lors de sa campagne. Le nombre de positions acheteuses spéculatives sur les contrats à terme sur le maïs a diminué, passant de près de 600 000 à 450 000. Historiquement, de telles situations ont déclenché des corrections prolongées du marché, bien que les prix actuels du maïs ne soient pas excessivement élevés. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Michał Stajniak, CFA

